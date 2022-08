El Ministerio de Finanzas señaló la tarde de este 1 de agosto de 2022 que el Gobierno ecuatoriano no ha sido aún notificado sobre el fallo judicial de Luxemburgo que ordena a los bancos congelar los activos de Ecuador en las cuentas del país ante la falta de pago de $ 374 millones a favor de la petrolera anglo-francesa Perenco. Según la cartera de Estado, tampoco se ha conocido que ya exista una "afectación de los activos del país en el extranjero".

La reacción consta en un comunicado, difundido casi 10 horas después de que se conociera esta noticia. No obstante, en el documento Finanzas no confirma si efectivamente el país ha caído en mora, ni tampoco cita la forma en cómo cumplirá su compromiso de pagar la deuda otorgada a Perenco por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, que dictaminó que Ecuador había terminado ilegalmente un acuerdo de producción compartida con la compañía.

El comunicado se limita a recordar que este proceso arbitral se inició el 30 de abril de 2008, en el cual Perenco exigía originalmente el pago de $ 1.423 millones como reparación por el daño que alegaba haber sufrido a consecuencia de la adopción de la Ley No. 42 del 25 de abril de 2006.

En ese cuerpo legal, añade, se estableció una participación mínima del Estado equivalente a un 50% de los excedentes de los precios de venta de petróleo no pactados o no previstos; porcentaje que mediante el Decreto Ejecutivo No. 662 de 4 de octubre de 2007, dictado durante la administración del expresidente Rafael Correa, se incrementó al 99%. "E l Tribunal Arbitral resolvió que dicho incremento equivalía a una confiscación y condenó al Estado ecuatoriano el pago de USD 374’ 373.154".

El comunicado termina diciendo que Finanzas, acompañado de la Procuraduría General del Estado (PGE), "continuará con el establecimiento del mecanismo de pago con la compañía Perenco". Y que, una vez que se hayan hecho los pagos, " corresponderá a la PGE coordinar con las entidades públicas correspondientes el inicio de los juicios de repetición contra los funcionarios responsables de los actos por los cuales el Estado fue condenado internacionalmente".