Miembros de la Unión Nacional de Cañicultores del Ecuador (UNCE) se quejan de que los ingenios les pagan la tonelada por debajo del precio mínimo de sustentación, entre 32 y 33 dólares. Adicional a ello, el pago lo hacen entre ocho meses y un año.

Sostienen que sienten que no tienen una autoridad que vele por su bienestar económico; que el Ministerio de Agricultura (MAG) prometió hacer respetar el precio oficial, pero que ello no se ha cumplido.

Los denunciantes incluso tienen miedo de que se publiquen sus nombres, por temor a las represalias que puedan tomar los ingenios, como por ejemplo no comprarles su cosecha.

Diario EXPRESO preguntó a Bella Vargas, presidenta de UNCE, sobre esta queja y dijo que sí es verdad que algunos cañicultores tienen este problema. Una respuesta similar dio Alberto López, presidente de los cañicultores de Milagro.

Precio El nuevo precio de la tonelada de la caña de azúcar para 2023 todavía no se ha determinado. El MAG tiene que convocar a una reunión.

Acerca de este tema, el MAG explicó que el precio mínimo de sustentación de caña de azúcar en pie con 13º Pol (medición de la polarización, contenido de sacarosa en el jugo) fue establecido en $ 35,05 mediante el Acuerdo Ministerial 047, del 26 de junio de 2022.

“Sin embargo, cabe mencionar que entre los productores y las industrias suscriben contratos de compra-venta en los que se establecen las condiciones de la transacción comercial en el ámbito de la normativa vigente; y estos instrumentos legales contienen una cláusula de solución de conflictos, los cuales se pueden resolver con el arbitraje y mediación”, agregó el Ministerio de Agricultura.

La autoridad enfatizó que no ha recibido la denuncia formal de parte de los cañicultores de que no les están pagando los 35,05 dólares. Al respecto, los cañicultores señalaron que están cansados de enviar cartas a un ministerio que no hace respetar el precio oficial.

Este Diario también solicitó la opinión a Fenazúcar, pero no respondió hasta el cierre de esta edición.

Los cañicultores están afectados porque la zafra empezó atrasada debido a las lluvias, y la industria lo que hizo fue importar azúcar para evitar el desabastecimiento del producto.

