frutilla
Las frutillas es una de las frutas que han subido de precio en los mercados de Guayaquil.Archivo/Expreso

Canasta básica Ecuador: los 3 productos que subieron de precio la última semana

Uno de los productos que más se ha encarecido es la frutilla, el incremento es de 7,42 %

Este mes de noviembre, varios productos registraron incrementos en el mercado mayorista de Guayaquil. Uno de los alimentos que más subió fue la frutilla, que pasó de 2,02 a 2,17 dólares, el incremento es de uno 7,42 %, según los precios publicados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

El alza también alcanzó a otros productos de consumo cotidiano. El ajo subió de 1,73 a 1,86 dólares por kilo; el fréjol en vaina pasó de 0,70 a 0,78 dólares; y la arveja tierna, que antes costaba 1,45 dólares, ahora se vende a 1,52 dólares. Otra fruta que registra un incremento considerable es la piña, cuyo precio pasó de 1 dólar a 1,50 dólares. En la primera semana de noviembre, todas las frutas utilizadas en la preparación de la colada morada presentaron aumentos, y algunas de ellas aún se mantienen elevadas.

La variación de precios del mercado mayorista se suma al comportamiento inflacionario observado en octubre de 2025. El aguacate (12,60 %), la papa (7,87 %) y la zanahoria amarilla (6,25 %) fueron los alimentos con mayor incremento ese mes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

En la misma lista figuran el tomate de árbol (5,52 %), el jugo de frutas (4,12 %), el limón (4,31 %), el queso de mesa (3,98 %), la cebolla paiteña (2,28 %) y el atún en conserva (2,34 %).

En octubre, el aguacate llegó a costar 1 dólar por unidad, aunque para la segunda semana de noviembre ya volvió a ofertarse a tres por 1 dólar. La inflación mensual fue de 0,28 %, la anual se ubicó en 1,24 % y la acumulada llegó a 2,51 %. Con estos resultados, el costo de la canasta familiar básica alcanzó los 823,22 dólares en octubre de 2025.

