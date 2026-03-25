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marcha de transportistas en Tulcán por aranceles
Los transportistas en Carchi han rechazado los aranceles impuestos por Ecuador a Colombia, en medio del conflicto comercial.ÁNGELO CHAMBA

CAN: Esto acordaron Ecuador y Colombia en primera cita en medio de guerra comercial

Delegaciones de Ecuador y Colombia se reunieron virtualmente, bajo la dirección de la Comunidad Andina, este 25 de marzo

Ecuador y Colombia se reunieron virtualmente, este miércoles 25 de marzo de 2026, en medio de una guerra comercial. Ocurrió bajo la dirección de la Comunidad Andina (CAN).

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La organización indicó que las delegaciones fueron presididas por el embajador ecuatoriano, Alejandro Dávalos, y por la embajadora colombiana y viceministra de Relaciones Exteriores, Juana Castro Santamaría.

En el encuentro, que tuvo la facilitación del secretario general de la CAN, Gonzalo Gutiérrez, se abordó el estado de la relación bilateral, en diversos temas:

  • Seguridad y control fronterizo
  • Comercio
  • Transporte
  • Energía
  • Cooperación judicial
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"Las delegaciones manifestaron la necesidad de continuar trabajando con un alto nivel de compromiso por parte de los dos Estados", indicó la CAN.

El objetivo es "avanzar de manera firme y concreta en materia de seguridad fronteriza y reforzar las estrategias de lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes, la minería ilegal, el tráfico ilícito de migrantes, el contrabando y otras formas de delincuencia organizada transnacional", se especificó en un comunicado.

Por eso se abordaron temas pendientes como las "condiciones necesarias de presencia y control estatales en la frontera común".

El conflicto empezó cuando el presidente Daniel Noboa dispuso aranceles de 30 % a Colombia por una supuesta falta de colaboración para combatir el narcotráfico transnacional y controlar la frontera común.

Los aranceles a las importaciones colombianas fueron subidos luego a 50 %, algo que el país vecino replicó para Ecuador, sumado a la suspensión de la venta de electricidad, un alza de hasta 900 % en la tarifa del crudo por el SOTE (Sistema de Oleoducto Transecuatoriano) y demandas ante la CAN.

0,7 % del PIB ecuatorianorepresentan las importaciones colombianas; las ecuatorianas son el 0,4 % del PIB colombiano

En la frontera común, la Asociación de Camioneros de Colombia (ACC) mantiene cerrado el puente fronterizo Rumichaca como protesta contra los aranceles, sin plazo definido.

Ambos países "reiteraron su disposición para hacer expeditos los mecanismos de cooperación judicial, de conformidad con los instrumentos internacionales vigentes", añadió la CAN.

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