Defensa y Carondelet mantienen silencio por bombardeo a finca de Sucumbíos

Agencia internacional y un diario de Estados Unidos publicaron que el ataque militar destruyó una granja en Sucumbíos

Destrucción. Imagen de cómo quedó la propiedad que, según el Gobierno, era usada por grupos ilegales.

El Gobierno Nacional no emitió ningún pronunciamiento oficial este 25 de marzo de 2026 frente a la publicación del diario estadounidense The New York Times, en donde el medio denunció que el bombardeo ejecutado por militares ecuatorianos, con ayuda de Estados Unidos, habría destruido una finca lechera y no un sitio usado por narcotraficantes, como informaron las autoridades el pasado 6 del mismo mes.

En el reportaje titulado: “EE. UU. dijo haber ayudado a bombardear un campamento de narcotraficantes en Ecuador. Era una finca lechera”, el medio norteamericano publicó el martes 24 de marzo que su equipo de periodistas viajó a la comunidad de San Martín, ubicada en el cantón Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos. Allí habló con el propietario de la granja lechera y los trabajadores del establecimiento atacado.

Afectados hablan de dos operaciones militares

De acuerdo con esos testimonios, un primer operativo se habría desarrollado el 3 de marzo en esa zona de la frontera norte de Ecuador, en el límite con Colombia. Ese día, un grupo de militares incursionó en la finca y separó a cuatro de los cinco trabajadores para interrogarlos. Fueron maniatados y golpeados para que hablen sobre las supuestas armas y droga que consideraban estaban ocultas en el lugar, contaron los campesinos a ese diario.

En sus relatos, “describieron una secuencia similar”, asegura el Times, al señalar que los uniformados exigieron a los trabajadores que los lleven al sitio en donde estaban instaladas las “caletas”.

"Quedé sin nada": campesinos aterrorizados por bombardeos antinarco de Ecuador Leer más

Estados Unidos publicó video del ataque

Tras retenerlos, los militares “rociaron varios refugios y cobertizos con gasolina y los incendiaron”. Posteriormente, los asfixiaron y “sometieron a descargas eléctricas”, según la nota periodística.

Tres días después de esa incursión, los militares volvieron para ejecutar la operación que fue difundida en un video por el Gobierno de Estados Unidos, en donde se observa que desde helicópteros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas se bombardea a un establecimiento cerca del río San Miguel, en la frontera.

Under the leadership of President Trump and Secretary Hegseth, the Department is uniting partners across the Western Hemisphere to detect, disrupt, and destroy designated terrorist organizations that fuel violence and corruption.



We commend President Noboa, the Government of… pic.twitter.com/vlhSB4BGKO — Sean Parnell (@SeanParnellASW) March 6, 2026

Así se ejecutó el ataque que impactó a los Comandos de la Frontera en Ecuador Leer más

Esta es la segunda vez que un medio internacional documenta la afectación a la finca. La semana pasada, la agencia AFP expuso los testimonios de campesinos colombianos que laboran en esa zona selvática, en donde narraron el terror que vivieron y cómo huyeron ante el ataque militar.

Ambas publicaciones recogen información diferente a la señalada por el Gobierno ecuatoriano, que en su momento aseguró que las operaciones “están dirigidas exclusivamente contra grupos armados organizados, las economías ilícitas, y el narcotráfico que amenazan la seguridad del país”.

EXPRESO solicitó desde tempranas horas de este miércoles 25 de marzo de 2026 información sobre este caso a los encargados de Comunicación de Defensa y de la Presidencia de la República, pero no se obtuvo respuestas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!