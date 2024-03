La Cámara de Comercio de Guayaquil presenta una demanda por aumento del IVA

La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), presentó una demanda por inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica Para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica. Alegan que con esta acción buscan defender la seguridad jurídica, para facilitar la inversión y generación de empleo.

Guayaquil: Estas calles estarán cerradas por la procesión Jesús del Gran Poder Leer más

En principio, el presidente Daniel Noboa solo envió su propuesta de aumentar el IVA al 15 %, pero durante el debate parlamentario se fueron añadiendo más contribuciones.

La CCG, basándose en el artículo 135 de la constitución de la República del Ecuador, que dispone que “solo el presidente (Daniel Noboa) proponga, modifique y suprima impuestos, gastos públicos o modifiquen la división político administrativa del país”, explican que los cambios realizados por la Asamblea Nacional al proyecto para aumentar el impuesto, resulta inconstitucional

¿Cuál es el objetivo de la demanda de inconstitucionalidad presentada por la CCG? Mira el siguiente vídeo. pic.twitter.com/9702lv15mn — Cámara de Comercio de Guayaquil (@lacamaragye) March 23, 2024

Entre los cambios impuestos por la asamblea están: contribuciones temporales a las sociedades y a otras entidades del sector financiero; y modificaciones de salidas de divisas, IVA en materiales de construcción. Elementos que no estaban dentro del primer bosquejo de la iniciativa de Noboa.

Proforma: Kronfle convoca a sesión para conocer la ratificación de Noboa Leer más

Miguel Ángel Gonzales, presidente de la CCG, explica que esta medida “envía un mensaje negativo a la comunidad nacional e internacional, afectando a la inversión y el empleo”.

Quien preside la cámara asegura que “no afecta la lucha para la seguridad ciudadana… Más bien, la fortalece”.

Gonzáles puntualiza que estas normas deben respetarse en todo momento, y con esta demanda se busca dejar un precedente para que no se repitan estos casos.

Recuerda que durante los debates iniciales de la propuesta aseguraba que esta medida no tuvo que ser la primera en ser tomada, pero que al menos fueron consultados. “Para los nuevos debates no hubo opinión sobre los otros argumentos que explicó la asamblea. No hubo forma de opinar”, dice.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO