Bono Incentivo Emprende: ¿Para qué se puede usar el dinero recibido?

Descubre en qué puedes gastar los $1.000 del Bono Incentivo Emprende para fortalecer tu negocio

El uso del bono es para adquirir herramientas clave que mejoran la productividad del emprendimiento.

Si recibiste el Bono Incentivo Emprende o estás pensando en solicitarlo, lo más importante es saber en qué puedes invertir esos $1.000 para que tu negocio crezca o se reactive. Este apoyo económico del Gobierno está pensado para que uses el dinero en lo que realmente necesita tu emprendimiento. Aquí te contamos las mejores formas de aprovecharlo.

¿Qué gastos puedes cubrir con los $1.000 del Bono Incentivo Emprende?

El bono es una ayuda directa para que los emprendedores destinen ese dinero a mejorar su negocio y garantizar su funcionamiento. Las principales opciones para gastar este apoyo económico son:

Compra de insumos y materia prima: ¿Fabricas productos o vendes comida? Puedes usar el bono para comprar los insumos necesarios que te permitan producir o surtir tu negocio y así mantener la operación sin contratiempos. Herramientas y equipos esenciales: Si necesitas renovar o reponer herramientas, maquinaria o equipos que te faciliten el trabajo, este dinero es perfecto para eso. Desde una balanza, una computadora, hasta utensilios específicos para tu oficio. Reparaciones básicas del local o espacio de trabajo: Muchas veces, un pequeño arreglo puede hacer la diferencia para que tu espacio de trabajo sea más seguro y funcional. Puedes usar el bono para pintar, arreglar puertas, mejorar la iluminación o solucionar filtraciones. Gastos operativos indispensables: Paga con el bono servicios básicos, transporte o cualquier gasto operativo necesario para que puedas reactivar tus actividades sin contratiempos.

CANVA

¿Por qué es clave gastar bien el bono?

El objetivo del Bono Incentivo Emprende no es solo entregar dinero, sino que ese dinero se invierta en el crecimiento real de tu negocio. Gastar el bono en las áreas correctas puede ayudarte a aumentar tus ventas, mejorar la calidad de tus productos o servicios y mantener tu emprendimiento en marcha.

¿Y si no sabes cómo justificar el gasto?

Recuerda que es importante guardar comprobantes o facturas de las compras que hagas con el bono. Esto ayuda a demostrar que el dinero se usó para el negocio y cumple con las condiciones del programa.

