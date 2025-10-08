Bono Incentivo Emprende: estos son los requisitos para postular al beneficio este año

Conoce los requisitos esenciales para postular al Bono Incentivo Emprende 2025 y recibe $1.000 para impulsar tu negocio

El dinero del Bono Incentivo Emprende ayuda a comprar insumos y herramientas.

Si tienes un pequeño negocio o emprendimiento en marcha, el Bono Incentivo Emprende puede ser la ayuda económica que estás buscando. Este programa del Gobierno ofrece un apoyo directo de $1.000 dólares para emprendedores que cumplan con ciertos requisitos. Lo mejor: el trámite es totalmente en línea y rápido.

¿Qué es el Bono Incentivo Emprende?

El Bono Incentivo Emprende nació en marzo de 2025 para impulsar a pequeños negocios, especialmente aquellos en comunidades con dificultades económicas. La idea es que los emprendedores usen este dinero para comprar insumos, reparar herramientas, o cubrir gastos necesarios que ayuden a reactivar su actividad.

Hasta ahora, más de 11.000 emprendedores ya han recibido este apoyo, y el Gobierno planea llegar a 150.000 beneficiarios en todo el país.

Requisitos para postular al Bono Incentivo Emprende

Si quieres solicitar el bono, aquí te contamos qué debes tener para calificar:

Tener un RIMPE activo (Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares).

Ser mayor de 18 años.

No estar afiliado al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social).

No recibir otros bonos o ayudas estatales al mismo tiempo.

Justificar el uso del dinero con comprobantes de compra o inversión.

Cumplir con estos requisitos es fundamental para poder acceder al incentivo.

¿En qué puedes gastar el Bono Incentivo Emprende?

El bono está pensado para que inviertas en tu negocio y lo hagas crecer o volver a funcionar. Puedes usar los $1.000 para:

Comprar insumos o materia prima.

Reponer o adquirir herramientas y equipos esenciales.

Hacer reparaciones básicas en tu local o espacio de trabajo.

Cubrir gastos operativos que necesites para retomar actividades.

¿Cómo postular al Bono Incentivo Emprende? Paso a paso

El proceso es fácil y 100% digital:

Entra al sitio web oficial del bono. Ingresa tu número de cédula para validar tu identidad. Completa el formulario con tu dirección, teléfono, correo electrónico y cuenta bancaria. Acepta los términos y condiciones.

Si todo está correcto, verás un mensaje que dice “Registrado exitosamente”.

¿Cuándo y cómo se recibe el pago?

Una vez aprobada tu solicitud, el pago de $1.000 se deposita directamente en la cuenta bancaria que registraste. No hay papeleos físicos ni intermediarios, lo que agiliza el proceso y garantiza transparencia.

