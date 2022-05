La aspiración de que las bolsas de Guayaquil y Quito caminen hacia una pronta fusión se difumina. Ni la tendencia del mercado regional ni la visión gubernamental, que hace poco trató de motivar con la fallida Ley de Inversiones esta unión, han logrado que el tema se incluya en la agenda de los accionistas de ambas entidades que consideran que la expansión, por ahora, debe venir a través de convenios que les permitan proyectarse en el mercado internacional.

Una apuesta ha sido integrar la Asociación de Mercados de Capitales de las Américas (Amerca) que les permitirá conformar un gran mercado común junto con otras bolsas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Ricardo Rivadeneira, presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG), contó a EXPRESO que, hace unas semanas, se firmó ya el acta constitutiva que les permitió concretar la adhesión a esta institución, que viene promulgándose hace algunos años, como una versión renovada de lo que antes fue Bolcen, un gremio de integración de bolsas latinoamericanas. “Hace poco estuve reunido con directivos de la bolsa de Panamá y Costa Rica para ver las distintas opciones, estuvimos revisando el tema de bonos verdes, el tema de acciones para generar, junto a ellos, nuevas experiencias” de inversión.

Esta Asociación, que hoy ya es una realidad y que tiene su sede en Panamá, ampliaría el espectro de posibilidades para que inversores extranjeros destinen sus capitales a la adquisición, a través de las bolsas, de títulos valores o acciones de proyectos nacionales. Habilitar esto, reconoce, requerirá pasar por varias etapas. “Primero estamos conociendo las buenas prácticas que tiene cada país, luego requerirá mejoras de procesos tecnológicos para compensar, liquidar; normativa que permita, en el caso de Ecuador, quitar el 5% del ISD para estimular a aquellas inversiones que se decidan a venir”.

La economía dolarizada y la rentabilidad de las tasas que se pagan volverían a Ecuador en un escenario atractivo. Según la Bolsa de Quito, el potencial de los mercados de capitales de América Central y el Caribe es amplio, pues está vinculado al tamaño de sus economías, que juntas, suman más de $300.000 millones en PIB agregado.

Es la forma en que, por ahora, se cree puede llegar la expansión de las bolsas de Ecuador que en el 2021 llegaron a mover $ 15.700 millones, un 32% más que el año previo. Una estrategia distinta a las que llevan a cabo otras bolsas de la región, como la de Colombia, Chile y Perú que, en febrero pasado, anunciaron su unificación.

Para Rivadeneira, esto último es una estrategia más. El tener dos o más bolsas operando no significa una traba para el desarrollo. Para él, esa meta pende de otros aspectos. “No solo dependemos de que haya un mayor número de empresas más formales para que puedan entrar a este mercado, sino de mayores incentivos. Hoy en día hay un incentivo para las empresas que emiten títulos de deuda, sobre su rentabilidad está la exoneración del IR, pero se debería hacer lo mismo para las empresas, que en esa línea quieran abrir capitales. Las que ya no requiere financiarse sino abrir capitales, crecer más en ese sentido”.

El nuevo superintendente de Compañías, Valores y Seguros, Marco López, coincide con Rivadeneira, en creer que la expansión de un mercado no está medido por la unión o no de bolsas, sino por la forma en cómo estas se organicen y operen a nivel nacional. Desde el cargo que desempeña, admite que no puede obligar a una fusión, pero aclara que sí impulsará el empleo de un solo mecanismo centralizado de negociación, de tal forma que las transacciones, independientemente del parqué en que se den, se puedan hacer a través de un solo sistema. “No podemos obligar a nadie a fusionarse, pero sí pondremos las reglas de juego que serán las más fáciles para las operadores del mercado de valores y las más ventajosas tanto para el emisor como el inversionista”.

Eso, explica, servirá para generar información que es básica y fundamental para el buen desarrollo del mercado de capitales. “Esa data que se genere es lo que va a ayudar en la formación de precios. Cuando yo transparento todas las negociaciones que hago en un mercado estoy transparentando los valores, los plazos, las características de los papeles en los que se han negociado”.