Black Friday: ofertas del día que vale la pena revisar

El Black Friday, una de las fechas comerciales más esperadas del año, ha llegado a Ecuador con descuentos que prometen atraer a miles de compradores en busca de ofertas irresistibles. Cada noviembre, el tradicional evento de rebajas se ha ganado un espacio en el calendario de consumo nacional, transformándose en un día clave para adquirir productos a precios reducidos, desde tecnología hasta moda y artículos del hogar. Este 2025, las promociones son tan diversas que no faltan oportunidades para los compradores más exigentes.

Tecnología a precios bajos

Uno de los sectores más destacados durante el Black Friday en Ecuador es el de la tecnología. Marcas de renombre como Samsung, Apple y LG han preparado descuentos de hasta un 40% en sus productos más populares. Los consumidores pueden encontrar desde smartphones de última generación hasta televisores de grandes pantallas con precios atractivos. Los dispositivos electrónicos, especialmente laptops y tabletas, también están entre los más buscados, con rebajas que pueden superar el 30%.

Las tiendas de electrodomésticos como Almacenes Tía y Fybeca se han sumado a la fiebre del Black Friday, ofreciendo desde refrigeradoras hasta microondas con descuentos de hasta el 25%. Esta es una excelente oportunidad para renovar productos esenciales del hogar.

Moda y calzado

Otro de los grandes atractivos del Black Friday son las ofertas en ropa y calzado. Cadenas como De Prati y Megamaxi presentan rebajas de hasta el 50% en ropa de temporada. Además, los outlets de marcas internacionales como Levi’s y Adidas permiten a los compradores conseguir prendas y accesorios exclusivos a precios mucho más bajos que durante el resto del año. Esto es especialmente tentador para quienes buscan renovar su armario, ya que los descuentos van desde camisetas y pantalones hasta calzado deportivo.

Compras en línea

Para aquellos que prefieren no salir de casa, las plataformas de compras en línea han incrementado significativamente sus ofertas. Sitios web como MercadoLibre, OLX y Linio están ofreciendo descuentos en una amplia gama de productos. Los compradores podrán encontrar descuentos en gadgets, ropa, herramientas y hasta muebles para el hogar con promociones que varían según el producto. Muchas de estas plataformas también ofrecen envíos gratuitos o con precios rebajados, lo que hace aún más atractiva la experiencia de compra digital.

Consejos sobre las mejores ofertas

Con tanta oferta, puede ser fácil sentirse abrumado. Sin embargo, se recomienda realizar un plan de compras antes del Black Friday. Es importante tener claro qué productos se buscan, comparar precios previamente y estar atentos a las promociones especiales que suelen surgir durante las primeras horas del día.

Además, para evitar caer en las "ofertas falsas", se recomienda revisar las reseñas de los productos y asegurarse de que las tiendas sean confiables. En Ecuador, las compras en línea están experimentando un auge, pero siempre es mejor proceder con precaución.

