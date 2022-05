El nuevo ministro de Agricultura da unas puntadas de las soluciones que, a corto y largo plazo, impulsará su gestión. Su prioridad: ayudar a pequeños agricultores en temas como asociatividad y medios de almacenamiento. Con un mayor orden en el país, en temas financieros, dice que es hora de que el sector productivo mejore su condición.

- Usted trabajó décadas para Corporación Noboa, una de las exportadoras más grandes del país. Ese perfil le garantiza experiencia en el tema, pero cierta desconfianza. Hay productores bananeros que esperan que eso no le dé mayor empatía con los exportadores a la hora de fijar políticas.

- Yo trabajé ahí, pero estuve del lado de producción de las haciendas, lo que me permitió vivir de cerca los problemas del campo. Sé cuáles son las causas-efectos. Y sé que el pequeño agricultor es el que sufre más en esta cadena.Y, como he dicho, mi función será apoyarlo. En la medida en que me vayan conociendo y vaya gestionando se darán cuenta de eso. Hablar es fácil, pero a mí lo que me interesa es ejecutar. Mis obras tienen que ser consecuente con lo que yo pienso y lo que me ha solicitado el presidente. Una vez que la casa ha estado en orden, que ya se mejoró las finanzas, este año será el año de lograr que el pequeño agricultor mejore su condición.

ES EL TERCER MINISTRO de Agricultura que tiene el país durante los 11 meses que lleva el actual Gobierno. Fue posesionado en el cargo el 4 de mayo pasado.

- ¿Cómo lo van a hacer?

- Un problema general que tenemos en banano, maíz, arroz y demás sectores, es el problema comercial. Tenemos que tener siempre primero el análisis comercial, todo se mueve ahí, mercado interno y exportaciones. Muchas veces el agricultor pequeño no tiene, en el caso del arroz, la leche, dónde guardarlos. Entonces es importante dotar de infraestructura, para que ellos puedan guardar sus productos y tengan mejor opción de comercialización y no les caigan los intermediarios, los cuperos, esa gente que les roba el justo precio.

- ¿Existe infraestructura para retomar esta política de almacenamiento?

- Una opción es reactivar a la UNA (Unidad Nacional de Almacenamiento) pero con el fin de que las asociaciones, los productores la manejen y que con ello tengan control de su propia reserva y cosecha. Ese es un tema del cual ya se está revisando la parte jurídica. Estamos hablando también con la de productos porque hay que volver al tema de los certificados de depósitos donde el agricultor deja sus productos en los silos, se le da un certificado y con eso uno puede ir a un banco y usar ese certificado para tener plata para reinvertir en su siembra. Eso funcionaría muy bien y nos ayudaría en la parte comercial. Otros temas que trabajaremos es el acceso tecnológico para dar un brinco en productividad y la exportación. Para eso es clave también trabajar en asociatividad y el cooperativismo. Porque las unidades de producción agrícola son muy pequeñas. Si hay 10, 30 agricultores que forman 300 hectáreas es más fácil unir fuerzas para invertir en tractores, cosechadoras en almacenamiento. Eso será la base para que puedan salir adelante.

- Pero son las mismas políticas que por años han venido anunciando otros gobiernos y nada ha cambiado en el agro. ¿Qué hará que esto sea diferente en su gestión?

- Yo creo que para que esto dé sus frutos se requiere delinear políticas para largo plazo. Hemos sido cortoplacistas, ese ha sido el problema. Una de nuestras prioridades será contar con estadísticas, data actualizada que nos permita tener una visión clara del sector, ver que la producción y la comercialización, la demanda estén balanceadas. Hay que incentivar nuevos cultivos, nueva oferta para que no haya el exceso innecesario, esa oferta de más es la que a veces distorsiona el mercado.

- ¿Y qué hará para actualizar un censo con estadística que datan de hace 20 años?

- Ese es uno de los problemas que buscamos resolver. Hay programas que son de catastros agrícolas como el Renagro que buscamos promover. Hay una base para trabajar ahí. Por otra parte, estamos acelerando el diálogo que se venía teniendo con una organización francesa para tener el financiamiento que nos permitirá caminar a un nuevo censo.

- El alto costo de los insumos también es un problema general. ¿Su cartera a dónde apuntará para paliar este efecto?

- Vamos a subsidiar la urea. Nos estamos apurando para que eso sea un punto de partida importante. Hoy posesioné al subsecretario de Comercialización y una de sus primeras tareas será ver la forma de cómo hacerlo. Normalmente es difícil que un Estado haga algo como esto porque no estamos preparados para eso.

- El exministro Pedro Álava anunció el arribo de una empresa extranjera con urea un 25 % más barata. ¿Fue humo?

- Tengo entendido que no hay nada de eso, en realidad por escrito y que sea tangible. Pero es un tema que también revisaremos. No solo esa, sino otras empresas que nos puedan prestar ayuda. No solo hay que ver precio, sino calidad.

Hay urgencias en el sector bananero. El principal pedido que tiene el sector es que se le pague el precio oficial. ¿Qué postura tiene al respecto?

A través de la Subsecretaría de Musácea controlaremos el sistema y haremos que todo el mundo esté con sus contratos en orden. Con los permisos de exportación en orden, comenzaremos a buscar qué compañías no estén alineadas a las políticas y la ley.

Pero esas empresas ya están identificadas. El anterior ministro mencionó que son una treintena que no están respetando eso. ¿Las sancionará?

Revisaremos eso e iremos a llamarle la atención a ellos porque tienen que respetar la ley. Si es de sancionar habrá sanción. Me tengo que basar en lo que dice la ley.

Se había hablado de crear un fideicomiso, ¿apoyaría esa moción para evacuar la fruta que no logra exportarse, a raíz del conflicto ruso?

Vamos a revisar también ese tema, me parece que es una solución interesante. No se ha avanzado nada del tema, solo está en papel, con el cambio de ministros eso ha quedado un poco en el aire, pero me estaré reuniendo con el sector bananero para analizarlo. La idea de estas reuniones es poner fechas, para tener avances e ir ejecutando. Estamos viendo esos mecanismos.