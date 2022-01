Dudas y preocupación. Algunos importadores y operadores aduaneros temen hacer uso del beneficio aprobado en la reforma tributaria, que busca hacer frente al alto costo de los fletes, porque contradice la normativa de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que está conformada por Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador.

Desde el 29 de noviembre de 2021 entró en vigencia la eliminación total del costo del flete en la base imponible para el cálculo de los derechos arancelarios. Es decir, las importaciones pagan menos aranceles e impuestos al ingresar al país.

Los cuellos de botella que se produjeron por la pandemia de COVID-19 en la cadena de suministro han provocado una escasez de contenedores a escala global y, como consecuencia, un encarecimiento de los fletes. Importadores locales han mencionado que los costos se han triplicado por la situación que afecta a todo el planeta.

Si los países vecinos miran que la base imponible es menor en Ecuador podría haber retaliaciones país a país, explicó Roberto Calderón, presidente Ejecutivo de Rocalvi, agente de aduana especializado en asesoría aduanera.

“Lo lógico era hacer una consulta a nuestros vecinos para ver la aplicación de esta acción de ajuste que tendría la mercadería versus las implicaciones de las relaciones comerciales que mantenemos con ellos”, añadió Calderón.

Nicolás Romero importa vinos y decidió no aprovechar el beneficio ante la duda. “La ley orgánica está contraviniendo y no se puede aplicar (...) No ha servido de nada”, añadió.

Sin embargo, otros importadores están acogiéndose a la medida sin problemas por ahora, aseguró Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG).

Como es una resolución emitida desde Aduana se debía aplicar desde el momento de su publicación. (...) hasta ahora no ha llegado ninguna notificación de la CAN.

Luis Naranjo, director Técnico de la Cámara de Comercio de Quito

“Hubo una especie de confusión y de temor en agentes de aduanas, que como no estaba aprobado por la CAN, no se debía aplicar para evitar futuros inconvenientes, pero lo que también han hecho varios importadores de aduana es aplicarlo porque está en la reforma tributaria”, aseguró González.

González afirmó que la medida está en vigencia mientras el Gobierno dialoga con los países de la CAN. “Si nos ponemos sumamente rigurosos, sí se requiere esa aprobación de la CAN”, manifestó González.

Para el jefe técnico de la Cámara de Comercio de Quito, Luis Naranjo, existe confusión. La exclusión del valor del flete solo se aplica para el cálculo del arancel.

“La gente está confundida con que el flete se excluye del IVA, del ad valorem, del ICE, si tiene. Pero solo iría sobre la exclusión de la aplicación del arancel. Entonces no habría mayor inconveniente por ese lado”, dijo Naranjo.

El Gobierno lo recogió en la reforma tributaria, pero en paralelo lo está trabajando con la Comunidad Andina de Naciones porque sí hay una norma supranacional. Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil

Si existiera algún conflicto con la CAN, Ecuador deberá respaldar su medida y explicarla ante la CAN, añadió el jefe técnico de la CCQ.