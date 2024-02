Bares y discotecas piden dos horas más para poder operar

Los negocios nocturnos reportan pérdidas de hasta el 80 % de sus ingresos. Esto, desde que el pasado 9 de enero empezara a regir el toque de queda en el país. El golpe ha sido tal que, a falta de ingresos en los poco más de 40 días que ha durado el decreto presidencial, que tiene una duración de 60 días, varios de los bares y discotecas se han visto obligados a cerrar o buscar actividades distintas durante el día.

Esta medida, señala, les genera un perjuicio mayor al efecto normal que provocaba la misma inseguridad. En los últimos meses de 2023, la caída apenas era de un 20 %, pero ahora la restricción para circular por las calles de Guayaquil y de operar negocios (hasta la medianoche), aniquila sus ingresos. Si antes un local, por noche, generaba hasta $ 3.000 promedio, hoy no llega a los $ 300.

Este escenario hace que los propietarios de estos negocios vuelvan a pedir al gobierno de Daniel Noboa una reducción al toque de queda en Guayaquil, a pocas semanas de que se revise esta medida. En el caso de la zona rosa, la mitad de los locales del sector ha cerrado sus puertas temporalmente por la falta de clientela, indica Nicolás Vasco, presidente del gremio de la zona rosa.

Si esto se mide, a nivel de Guayas, el cierre es del 30 % promedio, explica Ernesto Vásquez, vicepresidente del Gremio de Centros Nocturnos. Vásquez explica que de no cambiar el semáforo al término del estado de excepción, la afectación podría ascender hasta un 50 % de locales.

La situación se complica por los problemas financieros que vienen arrastrando. Aún deben pagar los valores de arriendo, luz, agua y, en caso de aún mantenerse activos, también deben pagar la inversión en bebidas y a sus empleados.

El pasado martes, los dirigentes de estas asociaciones tuvieron una reunión con la Gobernación del Guayas, para pedir el término del toque de queda o que al menos la semaforización pase de rojo a amarillo, lo que permitiría reducir el horario de restricciones y hacer que este empiece a las 02:00.

Los dueños de locales, en ciertas ocasiones, han llevado a cabo actividades que desempeñaban sus trabajadores. Miguel Canales

Los representantes de gremios detallaron a este Diario que el gobernador, Alberto Molina, les ofreció dialogar con el Ministerio de Gobierno para buscar alguna solución. “Quedó en eso y nos comentó que es muy probable que el toque de queda sea aplazado por 30 días más. No nos aseguró nada, pero ve que es una decisión muy probable de tomar por la situación que aún vive la ciudad y el país”, comenta Vasco.

“Por último que no nos quiten el toque de queda, pero que nos permitan trabajar y para la próxima solo sea estado de excepción para que podamos trabajar”, acota Vásquez.

EXPRESO solicitó información a un portavoz de la Gobernación sobre el tema, pero hasta el cierre de esta nota no hubo una respuesta.

Mientras tanto, los dueños y administradores de estos negocios siguen sufriendo los resultados que ha dejado la delincuencia en sus negocios. Los líderes del gremio creen que de no darse el cambio de horario, un 20 % más de locales deberá cerrar sus puertas al público, sea temporal o por completo.

20 % Es la cantidad adicional de locales que los gremios proyectan podrían cerrar, si no se revisa la medida.

“He tenido que cerrar mi local todo este mes. No tengo ningún ingreso porque la situación no da, pero necesitamos algún alivio, porque la gente no viene, ya que solo pueden estar hasta las 23:00, y a esa hora recién llega la clientela usualmente”, indica María José Salinas, administradora del bar Colonial, en la zona rosa.

Opinión con la que concuerda Mauricio Tello, administrador del local WEST en Urdesa, quien a diferencia de Salinas, no ha tenido que cerrar sus puertas, pero se ha visto obligado a reducir su personal ante la falta de ingresos.

Ambos explican que la baja viene desde septiembre en adelante, pero con bajas económicas de un aproximado de 20 %.

“Si antes abría a las 18:00, ahora debo abrir a las 17:00 para tener un poco más de clientela, pero no ha hecho mucha diferencia, pues la gente ha optado por opciones donde saben que pueden estar más tiempo, como es Samborondón. Necesitamos que en nuestro cantón también nos dejen atender hasta las 02:00 para sobrevivir”, solicita Tello.

Él explica que ha percibido esta afectación desde septiembre de 2023, solo diciembre reporta que fue un mes con mayor movimiento por las festividades, el resto ha ido a pérdida. “De mis 9 trabajadores, ahora solo tengo tres y yo he tenido que también manejar varias actividades administrativas para no crear más gastos”, relata Tello.

