El Gobierno niega prohibición, pero productores no pueden exportar claveles a Rusia

La mañana de este miércoles 21 de febrero los integrantes de la Pre Asociación de Productores de Claveles de Cotopaxi se reunieron con la asambleísta provincial Ana Herrera, con quien analizaron los efectos que ha dejado hasta el momento el no poder exportar los claveles hasta Rusia.

Santiago Benitez, presidente del gremio, expuso que llevan tres semanas sin poder exportar los claveles, lo que está generando una falta de liquidez económica en las personas que se dedican a esta labor. Por el momento, dice, no tienen dinero para comprar ni para pagar.

El petróleo solo financiará el 3,7 % de la proforma 2024 debido al cierre del ITT Leer más

“Posiblemente no tengamos dinero para cancelar los sueldos de nuestros colaboradores, no tenemos para comprar los insumos que necesita la planta, toda la inversión la realizamos esperanzados en San Valentín, el Día de la Mujer y el Día de la Victoria, que son festividades en las que se realizan un alto número de exportaciones".

PODRÍA INTERESARLE (Rusia pide parar importación de claveles ecuatorianos a vísperas de San Valentín)

Hasta el momento alrededor de cinco mil familias que laboran en las 300 hectáreas de cultivo de la provincia son afectadas por no poder exportar los claveles.

“Las deudas no nos esperan, los bancos nos exigen los pagos y no tenemos dinero para cancelar, esperamos que desde el Gobierno nos ayuden para que los bancos no nos cobren los intereses por mora para nosotros poder cancelar el capital”.

Rosa Vargas, quien tiene un cultivo de claveles en la parroquia Canchagua, perteneciente al cantón Saquisilí, dijo que desde hace tres años tienen problemas, pero se han ahondado más con la falta de exportaciones.

“Familiares y vecinos invirtieron en los cultivos de claveles en la búsqueda de un sustento para sus familias, pero por los paros, la guerra de Rusia y Ucrania y ahora la suspensión de las exportaciones las afectaciones económicas son grandes” aseguró.

En esta parroquia los pequeños productores han decidido abandonar los cultivos de claveles y emigrar a Estados Unidos con sus familias. “No se van legales ni en vuelos, muchos han fallecido en el camino a llegar a Estados Unidos, otros han sido deportados de la frontera mexicana y regresan al país con deudas de entre 15 mil a 20 mil dólares”.

Los claveles que más se producen en Cotopaxi son rojos, porque es el color más apetecido por los rusos, razón por la cual esa variedad es la que registra un 90% de las exportaciones que realizan.

Los productores de los claveles tienen la esperanza de que en estos días se resuelva su inconveniente para que en marzo y hasta mediados de abril puedan recuperar en algo las pérdidas que han generado en estos días.

Este problema se expone, pese a que Agrocalidad emitió este 21 de febrero, un comunicado donde aclara que tal suspensión de compra no existe. La asambleísta Ana Herrera, realizó un pedido a la Cancillería para que se certifique que tal notificación se haya realizado a los altos mandos rusos.

AMPLÍE LA INFORMACIÓN (Agrocalidad aclara que no existe una prohibición de venta de claveles a Rusia)

Dollar Store abrirá en marzo su primera tienda en Guayaquil Leer más

La legisladora ha solicitado que el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Producción, la Cancillería y Agrocalidad sean llamados a comparecer a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para que les respondan a los medianos y pequeños productores qué acciones han realizado hasta el momento.

Una de las estrategias que impulsa Herrera es que se realice una feria del clavel en Quito, donde los invitados serán los embajadores de países, para que se conozcan la oferta y, con ese fin, ampliar el mercado de exportación de flores.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO