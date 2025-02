Banco Central: “El centavo de dólar seguirá circulando en Ecuador”

En Ecuador los centavos de dólar seguirá circulando con normalidad. Así lo indicó a Diario EXPRESO el gerente del Banco Central de Ecuador (BCE), Guillermo Avellán, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al Departamento del Tesoro detener la producción de nuevos centavos, una medida que, según él, ayudará a reducir el gasto innecesario del Gobierno.

Tomando en cuenta que en Ecuador se usa el dólar, saltó la pregunta si esto va a afectar al país. La respuesta de Avellán es que no y allí coincide con los expertos que EXPRESO consultó.

Avellán explicó que en el corto plazo, esta decisión del gobierno estadounidense no generará inconvenientes en Ecuador, porque el BCE está debidamente abastecido con monedas de 1 centavo. Además, la Reserva Federal de Estados Unidos todavía no tiene una fecha específica para detener la producción. “Adicionalmente, es importante aclarar que, no se ha prohibido la importación de esta denominación desde los Estados Unidos.

Frente a la pregunta si Ecuador tendrá que producir la moneda, indicó que en el largo plazo, el BCE tendría que analizar alternativas para atender la demanda local de esta moneda. “Una posibilidad sería acuñar moneda fraccionaria nacional de 1 centavo, a fin de abastecer al sistema financiero y al sector privado. No obstante, no existe una necesidad inmediata para acuñar esta denominación”, manifestó el gerente del BCE.

Tal como ya lo publicó Diario EXPRESO, no habrá impacto en la inflación. La razón que dio Avellán fue que el BCE garantizará la disponibilidad de esta denominación a nivel nacional.

Aunque las monedas que más se usan en el país son los 25 centavos y la de 1 dólar, hay una importante cifra del centavo. Entre el 2016 y 2024, el BCE ha importado desde la Reserva Federal de los Estados Unidos 1.499 millones de monedas de 1 centavo equivalente a 14,9 millones de dólares, garantizando la provisión de esta denominación al sistema financiero y al sector privado, destacó Avellán.

La eliminación del centavo no es una medida nueva, Canadá lo hizo en el 2013. Ahora falta saber si la orden de Trump se va a cumplir con un decreto Ejecutivo o se va a necesitar de la opinión del Congreso.

Producir la moneda es caro

“¡Es un derroche! He ordenado a mi secretario del Tesoro que ponga fin a su producción”, escribió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el domingo 9 de febrero de 2025 en su red Truth Social, según EFE.

“Eliminemos el despilfarro de nuestro gran presupuesto nacional, aunque sea un centavo a la vez”, añadió Trump.

Según la Casa de la Moneda de EE.UU., cada unidad costó casi 3,7 centavos en el año fiscal 2024, lo que supuso una pérdida de 85,3 millones de dólares con la producción de unos 3.200 millones de monedas.

