Lo que parece ser una solución a los desequilibrios del mercado exterior, se muestra como una injusticia para los productores bananeros. El nuevo esquema de precios que plantea valores, de acuerdo a las épocas de demanda, no solo que es ilegal, dicen, sino que oficializa una baja del precio de sustentación que no llega a cubrir todos sus costos.

La medida regirá para el 2021, pero la Federación Nacional de Productores Bananeros analiza desde ya los mecanismos legales para evitar su vigencia. Esto, porque señala que va en contra de lo que plantea la Ley de Banano, la norma rectora del sector. “El acuerdo ministerial establece que se tengan varios precios al año y eso no puede darse. La ley habla de un solo precio”, dice Franklin Torres, presidente del gremio que representa a cerca de 600 agricultores a nivel nacional.

Torres se refiere al Acuerdo Ministerial 116 emitido por el Ministerio de Agricultura el martes pasado, en el que se dispone que el precio de sustentación bajará de $ 6,40 a $ 6,25. Adicional a ello se plantea como optativo adoptar un nuevo esquema de precios según la época del año: de la semana 1 al 16 recibir $ 6,90 por caja; de la semana 17 hasta la 32: $ 6,60 ; de la semana 33 hasta la 42: $4,50 y de la semana 43 hasta la 52: $ 6,40.

Si se calcula esos últimos cuatro valores, dice Byron Paredes, presidente de la Asociación de Productores de Banano del Ecuador, el precio promedio es de $ 6,03, pero llega a bajar hasta $4,50 si se toma en cuenta la época de menor demanda. “Un valor que ya está por debajo de los costos de producción. O sea, están diciendo: hagan ‘dumping’ y eso está penado por las leyes internacionales porque significa vender por debajo de los costos”.

Para Richard Salazar, director de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), el esquema propuesto no es una novedad, pues resoluciones anteriores han permitido su uso desde hace 5 años atrás. “Estos son los famosos precios promedios que se fijan por temporadas, pero que han sido difícil aplicarlos porque el SRI no ha adaptado su sistema en función de esa tabla de precios”.

Con esta nueva resolución, dice, la expectativa es que esta opción de pago sea una realidad porque es la manera más justa de enfrentar los efectos que la pandemia ha venido generando en el mercado internacional: no solo ha habido dificultades logísticas para el traslado de la fruta, sino un cambio en la dinámica de consumo. Si bien las compras se mantienen, los precios han venido cayendo, asegura Salazar, quien cita que este año el precio spot promedio no ha logrado superar los $ 5, muy por debajo de los $ 6,40 del año pasado.

Una tendencia, que asegura, continuará en el 2021. “¿Dígame usted, habrá COVID el próximo año? Obvio. ¿El precio del petróleo subirá a niveles de $ 80, $ 100 el próximo año? Lo dudo. Por ello creemos que las condiciones (que influyen en este sector) seguirán siendo iguales, por eso es un error seguir manteniendo un sistema de precios altos, cuando sabemos que el mercado no lo podrá cubrir”.

La demanda de la fruta en mercados internacionales. Acorbanec / expreso

Los productores se preguntan cómo es posible que los precios caigan si la demanda no solo que se ha mantenido, sino que este año ha crecido casi un 10 %. “Si hay más pedidos quiere decir que no hay ninguna contracción. La economía sí se ha afectado, pero en el caso de las frutas el consumo sigue. No tienen por qué haberse bajado el precio”, dice Paredes.

Sin embargo, la realidad que exponen los exportadores es otra. Por más que Ecuador domine el 33 % de la oferta del mundo, explica Salazar, el país no tiene el peso para imponer precios. “Los que en este momento tienen el poder son los supermercados. Y es una pelea constante que tenemos con ellos. Exigen mucho, pero no están dispuestos a pagar más. Tanto es así que en Europa las grandes cadenas ya están presionando a pagar $ 1 menos por caja”.

Gustavo Marún, presidente de Agroban, comparte la necesidad de adaptarse al nuevo mercado y este nuevo esquema, dice, no solo que permitirá un pago más justo, sino que ayudará al país a ser más competitivo. “La mayor oferta de Centroamérica sale en la época de verano, que es temporada fría para nosotros y en la cual tenemos menos fruta. Con la reforma nosotros podríamos llegar a bajar los precios para poder competir con ellos”.

El MAG actúa “en base a su facultad”

Ayer tras ser consultado sobre la legalidad del nuevo esquema, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) explicó que procedió a aplicar el artículo 1 de la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano, Plátano y otras Musáceas Afines, la cual “de manera expresa señala que el Ministerio fijará los precios, que en sentido estricto, le permite fijar varios precios”. Además, señala, por ser la entidad rectora vio la necesidad de promover la productividad del sector.