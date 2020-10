Los exportadores ecuatorianos ponen sus ojos en las elecciones de EE.UU.

El próximo martes 3 de noviembre se definirá si Donald Trump es reelecto como presidente de Estados Unidos o si será reemplazado por el demócrata Joe Biden.

Los resultados de los comicios en el principal socio comercial de Ecuador pueden tener efectos en las aspiraciones de los exportadores locales.

El gobierno de Lenín Moreno ha estrechado las relaciones con EE. UU. y se ha trazado un objetivo ambicioso en el mediano plazo: suscribir un acuerdo comercial con ese país.

Ayer, Moreno durante la reunión virtual con miembros de la Americas Society y con el Council of the Americas (AS/COA), señaló que un tratado comercial con EE. UU. no se podrá ya concretar en su período de gobierno, que termina en mayo del 2021, pero van a dejar “bastante avanzado el tema”.

¿Qué le conviene a Ecuador? Hay criterios divididos de analistas y representantes de exportadores, pero también hay un consenso: la institucionalidad de EE. UU. permitirá que la relación entre ambos países se fortalezca, siempre y cuando el próximo gobierno de Ecuador quiera mantener la misma línea de buenas relaciones con el país norteamericano.

“George Bush hijo fue quien propuso el acercamiento con las Américas y firmó el famoso ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas), del cual como Ecuador nos salimos, lamentablemente. El que firmó los acuerdos comerciales con Perú, Colombia y Centroamérica fue (Barack) Obama. Empezó un presidente republicano y lo firmó un demócrata”, aseguró Felipe Ribadeneira, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

Sin embargo, el titular de Fedexpor sostuvo que un eventual triunfo de Biden puede demorar un poco las conversaciones entre ambas naciones debido a cambios en funcionarios.

Para Ribadeneira, un problema más complejo es qué sucederá con el nuevo presidente de Ecuador que llegará a Carondelet en mayo de 2021. Dos de los tres candidatos que tienen mayores opciones de ocupar el cargo, dijo el dirigente empresarial, no están de acuerdo con un tratado comercial con EE. UU.

A Ecuador le convendría que Trump sea reelegido, señaló Eduardo Egas, presidente ejecutivo de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Corpei).

“Si lo vemos desde el punto de vista de las posibilidades de llegar a un acuerdo comercial, indudablemente hay mucha más probabilidad con un gobierno republicano”, dijo Egas.

Desde el 13 de noviembre de 2020 está previsto que se reúna el Consejo Bilateral de Comercio e Inversión (TIC, por sus siglas en inglés). El TIC es un paso previo en el proceso para firmar un acuerdo comercial con la nación norteamericana.

“Será el arranque oficial de las negociaciones de un acuerdo comercial con EE. UU., tan necesario para el país”, dijo Iván Ontaneda, ministro de Comercio Exterior, el pasado 19 de octubre.

“Lo que se va a buscar, lo que salga de ese TIC es el establecimiento de un camino para ya hablar de un tratado comercial y sería de establecer los hitos que tiene que suceder y hablar de los tiempos”, dijo Felipe Espinosa, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana (Amcham).

Espinosa sostuvo que siempre habrá cambios cuando hay elecciones y un nuevo presidente, pero el acercamiento de los dos países supera a los gobiernos pasajeros. “A diferencia nuestra, EE. UU. sí trabaja con una estructura que va más allá de un gobierno”, añadió el titular de la Amcham.

Conseguir un acuerdo comercial con EE. UU. será complicado para Ecuador, gane quien gane las elecciones el próximo martes, aseguró Grace Jaramillo, experta en política económica internacional y catedrática de la Universidad de British Columbia en Canadá.

Tanto demócratas como republicanos, explicó Jaramillo, han tratado de cerrar institucionalmente la vía de ‘fast track’, que le daba la potestad al Gobierno de EE. UU. de negociar acuerdos bilaterales. “Dado la presión de los trabajadores (estadounidenses) por la pérdida de empleos en ese país, el proteccionismo ha ganado terreno en las dos tiendas políticas”, dijo Jaramillo.

Canadá y México tuvieron que hacer un cabildeo permanente para lograr un acuerdo. Grace Jaramillo, especialista en política económica internacional

Sin embargo, la catedrática universitaria considera que Ecuador puede tener más posibilidades con un Gobierno demócrata en la Casa Blanca, es decir, con Biden como presidente. “Ecuador debe buscar negociar un acuerdo bajo el esquema de la región andina, como lo hizo Colombia y Perú (...) No veo un escenario comercial fácil para Ecuador, en cualquiera de los dos casos”, concluyó.

Cifras de la relación comercial de EE.UU. y Ecuador