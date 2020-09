Ecuador propone al TIC de EE. UU. volver a reunirse hasta noviembre

Ecuador le ha propuesto al Consejo de Comercio e Inversiones (TIC) de Estados Unidos retomar para finales de octubre o principios de noviembre la próxima reunión, con la que se espera definir la ruta que deberán seguir ambos países para alcanzar un acuerdo comercial.

Estados Unidos y Ecuador mantuvieron una segunda cita para tratar temas agrícolas Leer más

“Lo que estamos esperando es que esta reunión del TIC, que inicialmente se iba a dar en el mes de abril y que por la pandemia fue suspendida, ahora pueda retomarse para poder avanzar con un acuerdo con este país que ha generado tantas oportunidades para nosotros los ecuatorianos”, dijo Iván Ontaneda, ministro de Industrias y de Comercio Exterior.

Pese a que la cita presencial no ha podido darse, Ontaneda aclaró que las mesas de diálogo nunca pararon durante la crisis sanitaria, y que estas se fueron desarrollando de forma virtual. Uno de los temas, dijo, que el país espera concretar hasta noviembre, es el ingreso oficial del sector florícola ecuatoriano al Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias (SGP). “Y estoy casi seguro de que (para ese mes) lo vamos a lograr. Ese será un espaldarazo para un sector que genera más de 120.000 empleos directos en la Sierra Central y el 60% son mujeres”.

De las 25 solicitudes presentadas este año por diferentes países y entidades para que diversos productos se integren al SGP, el representante de Comercio de los Estados Unidos, Roberth Lighthizer, decidió pasar a una segunda etapa de revisión, únicamente a la solicitud ecuatoriana de inclusión de rosas. De aprobarse, significaría que el producto ecuatoriano dejaría de pagar un promedio de $ 24 millones anuales en aranceles.

El mercado bursátil y sus fugas de control Leer más

El anuncio lo hizo la semana pasada tras un recorrido por las instalaciones de Mabe. Allí informó que su cartera de Estado, a la par de lo que finiquita con Estados Unidos, sigue trabajando por encaminar nuevos tratados comerciales. “Acabamos de firmar un acuerdo con Gran Bretaña, se acaba de firmar uno con Chile, y ahora trabajamos para hacer lo mismo con México, lo que desembocará en la adehsión final del país a la Alianza del Pacífico”. La adhesión de Ecuador a ese bloque, dijo, permitiría a ciertos sectores, como la industria blanca, incrementar hasta en un 30% sus exportaciones.

Tras ser consultado sobre si el Gobierno analiza también imponer aranceles a ciertos productos de importación como la cerámica o los televisores, Ontaneda dijo que esto es algo que aún no se descarta. “Estamos haciendo algunos análisis para buscar equilibrio. La idea es impulsar a los sectores productivos, ayudarla a que sea competitiva, pero es algo que estamos viendo. La industria ha dicho también que no busca proteccionismo y Ecuador no puede cerrarse al mundo”.