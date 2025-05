¿Bajará de precio la gasolina entre el 12 mayo y 12 junio de 2025?

Por la coyuntura internacional el precio del petróleo de Texas ha estado a la baja, tanto por la decisión de la Opep de aumentar la producción del crudo, como por la guerra de arancel que lleva el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En este escenario el costo del barril el 30 de abril de 2025 llegó a 58,21 de dólares. Hay el antecedente de que entre marzo y abril la variación del precio de las gasolinas Extra y Ecopaís registró una reducción de 6,66 %, y por eso bajó 0,17 de dólares por galón, por la que se vendió a .2,49 dólares. Entonces, como el precio internacional del crudo llegó a estar por debajo de los 60 dólares se abre la pregunta: ¿Bajará el precio de la gasolina en Ecuador, entre 12 de mayo y 12 de junio de 2025?

Te invitamos a leer: El precio del petróleo de Texas está debajo de los 60 dólares

Los expertos indican que es muy complejo adelantarse la decisión que pueda tomar el Gobierno de Ecuador. "Es posible que baje el precio del galón de la gasolina súper, que en la actualidad tiene un precio de 3,52 dólares, del resto de los combustibles hay que esperar la decisión de las autoridades", dijo a Diario EXPRESO Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe).

El crudo cae a 58,21 dólares, un 8,6 % menos de lo que Ecuador espera Leer más

Erazo agregó que la ley insta a que se cuide más la banda fiscal, lo que significa que ahora que el precio del petróleo está bajo decida así mismo reducir el monto que se paga por el subsidio y eso haría, posiblemente, que el costo quede similar a lo que se paga a ahora. En caso hipotético de que baje, sería muy leve. Es la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) que debe publicar el nuevo precio que va a estar vigente desde 12 de mayo de 2025.

La OPEP+ aprueba un nuevo incremento de producción petrolera en 411.000 barriles diarios desde el 1 de junio.

Es decir, con los incrementos de abril, mayo y junio, ingresarán al Mercado 959.000 barriles diarios.



Más leña al fuego en esta turbulencia petrolera. @lahoraecuador https://t.co/98KZymHYtW — Oswaldo Erazo (@oswaldo_erazoa) May 4, 2025

¿Ronda el fantasma de que se retire el subsidio?

Desde el Gobierno no se ha dicho nada en cuanto a quitar el subsidio de los combustibles en Ecuador. Pero, expertos como Ivo Rosero, presidente de Camddepe, mencionó que ahora que el precio del barril del petróleo de Texas está bajo, hay que estar pendiente de ver si es que se aprovecha y se retira la ayuda económica, porque al estar el precio internacional muy bajo, no se sentiría que se saque el subsidio. Pero, se reiteró que las autoridades no han dicho nada de este tema. Solo es que queda ese temor, porque en el gobierno de Guillermo Lasso y de Lenin Moreno se debatió ampliamente sobre esto, lo que generó hasta huelgas.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ