Hace ocho meses, una libra de cebolla colorada máximo costaba 0,30 dólares, ahora en ciertas tiendas de Guayaquil, ese valor hoy está entre 1 y 1,25 dólares. En lo que va del año, el costo ha subido en tres ocasiones: en enero un saco tenía un precio de 14 dólares, de allí subió a 25; después, en junio pasado, llegó a los 70 dólares y, ahora, en los primeros días de agosto, ese valor alcanza hasta los 90 dólares.

Los comerciantes del mercado de mayoristas en Montebello, en Guayaquil, como Héctor Lema, explicaron a Diario EXPRESO que por el clima no hay suficiente cebolla nacional y la que viene de Perú llega cara. “En mi caso, he comprado el saco, al por mayor, a 88 dólares; entonces para ganar algo lo vendo a 89 dólares. Nosotros no estamos especulando, el alimento está caro”, precisó Lema la noche del pasado miércoles, en medio de un operativo de la Intendencia de la Policía Nacional, que busca frenar el incremento de precios.

No obstante, desde el campo se cree que esto último podría ser imposible, porque el origen de este problema es una menor oferta. Mario Lapo, investigador agrícola, explica que el anuncio de la llegada del fenómeno de El Niño ha desanimado a cientos de productores a cultivar, por temor a que se dañe la siembra y que, con ello, se pierda también el dinero invertido.

Lapo cuenta que en la provincia de Santa Elena, una de las mayores productoras de esta verdura en la Costa, apenas existen unas 300 hectáreas de este cultivo, una cantidad que está muy lejos de las 4.000 hectáreas que existían hace una década atrás. Esto porque, el desincentivo por sembrar no se da ahora solo por el clima, sino por la fuerte competencia que ha generado el ingreso de la cebolla peruana.

Así lo asienten otros líderes agrícolas, quienes atribuyen el problema de hoy, a que nunca se controló el ingreso del producto que venía desde el exterior. “Producir un saco de cebolla local costaba 10 dólares, pero en Perú era de 3 dólares y los gobiernos no hicieron nada por frenar la importación”, contó Wilson Pozo, de la comuna Manantial de Colonche, de la provincia de Santa Elena.

Según Pozo, por la importación de la cebolla peruana se perdieron 100 hectáreas que había en la zona y quedaron con la deuda con BanEcuador. “Ahora lo que tenemos es un juicio coactivo y una deuda que pagar”, agregó.

Comercio.

Lapo cree que con este panorama es difícil que los precios puedan caer, pues el producto que arriba de Perú también está llegando más caro que lo normal, esto porque la oferta de ese país, por tema climático, también tiende a bajar.

Sin embargo, para Francisco Chiriboga, presidente de la Cámara de Agricultura de la I Zona, la situación podría solucionarse en unas tres semanas. Todo depende del resultado que tenga la próxima cosecha de cebolla nacional.

Mientras tanto, la situación sigue siendo crítica para el cliente final, quien en el mercado no solo ha encontrado más cara la cebolla, sino también el limón; antes daban 50 por 1 dólar, ahora, 10. También están caras las manzanas verdes, la caja pasó de 32 a 45 dólares; la caja de uva verde subió de 21 a 48 dólares y la de kiwi se encareció de 12 a 27 dólares. Hasta el ají cuesta más, hace dos meses el saco estaba a 15 y ahora está a 70 dólares, según los comerciantes de Montebello.