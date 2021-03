Una vez más, la Asamblea Nacional se convierte en el impedimento para implementar proyectos de ley en materia económica que el presidente de la República, Lenín Moreno, ha buscado implementar para cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ayer, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional devolvió, por segunda ocasión, el proyecto de Ley para la Defensa de la Dolarización, que busca dar mayor independencia al Banco Central del Ecuador (BCE).

Cuatro de los siete miembros del CAL (César Litardo, César Solórzano, Ana Belén Marín y Carlos Cambala) votaron por no calificar el proyecto de ley. Mientras que Cristina Reyes votó para que se califique la propuesta del Ejecutivo. Patricio Donoso y Rina Campain se abstuvieron.

La asambleísta por CREO Rina Campain, vocal del CAL, confirmó a EXPRESO la devolución de la iniciativa al Ejecutivo debido a varias inconstitucionalidades. “El proyecto no está respetando la Constitución y deberían acomodar, reformar lo que van a mandar nuevamente”, dijo la asambleísta.

Reyes, del Partido Social Cristiano (PSC), dijo a este Diario que el CAL se está extralimitando y no le compete decir qué es y qué no es inconstitucional. “Cuando les dije a mis compañeros que expliquen las inconstitucionalidades no hubo una razón. No pudieron decir nada”, aseguró Reyes.

La tarde de ayer, el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, señaló que el proyecto de ley debió ser debatido y no devuelto. “El CAL no puede interpretar la constitucionalidad de un proyecto”, aseguró.

La noche del 23 de febrero, el Ejecutivo envió, por segunda ocasión, el proyecto de Ley para la Defensa de la Dolarización a la Asamblea.

El 10 de febrero, el CAL no calificó y devolvió al Ejecutivo el proyecto de ley. Según legisladores, el motivo de la devolución del documento, en esa ocasión, fue errores de redacción.

La propuesta legal se enmarca en el acuerdo suscrito entre Ecuador y el FMI, que permite acceder a financiamiento por un total de $ 6.500 millones, de los cuales $ 4.000 llegaron hasta diciembre del año pasado. De la propuesta legal depende el desembolso de $ 400 millones programados para abril.

No es la primera vez que el Legislativo pone en tela de duda la continuidad del acuerdo con el FMI. En noviembre de 2019, la Asamblea archivó el proyecto de Ley de Crecimiento Económico, que contenía la propuesta de dar independencia al BCE.

Otras iniciativas legales también han tenido inconvenientes para aprobarse y el papel de la Asamblea ha sido visto como un impedimento para implementar reformas económicas.

Y la situación puede ser la misma para el próximo gobierno, que llegará a Carondelet en mayo de este año.

Calificadoras de riesgo y otras entidades internacionales han advertido que el próximo presidente de la República tendrá problemas para implementar cambios en materia económica como una posible reforma tributaria para aumentar los ingresos fiscales.

Los candidatos a la presidencia de la República manifestaron ayer su postura respecto a la decisión de la Asamblea.

“El proyecto de ley enviado por Moreno que buscaba privatizar el Banco Central ha sido rechazado por ser abiertamente inconstitucional. Un triunfo de todo el pueblo ecuatoriano”, dijo ayer el candidato por UNES Andrés Arauz, en su cuenta de Twitter.

Mientras que el candidato por el movimiento CREO, Guillermo Lasso, ha mencionado que Arauz busca tomar el dinero de las reservas internacionales, que son de los depositantes.