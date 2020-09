Andrés Mejía: “El acuerdo con el FMI es un tanque de oxígeno”

La renegociación de la deuda externa de Ecuador en bonos soberanos y el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se convierten en hechos que marcarán también al próximo gobierno, que llegará al poder en mayo de 2021. Andrés Mejía, profesor de Economía Política de King’s College de Londres conversó con EXPRESO sobre este tema. Él es un cientista político ecuatoriano graduado de la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos).

- ¿Cuál es la situación económica de Ecuador tras la renegociación de la deuda y el nuevo acuerdo con el FMI?

- Estamos viviendo tiempos únicos por varias razones. Primero por la magnitud de la crisis. Nunca hemos experimentado una crisis de este tamaño. Estamos enfrentado una contracción, de al menos, del 11 % del Producto Interno Bruto (PIB). Traemos un déficit bastante grande de 7,5 puntos del PIB, ya lo veníamos arrastrando, pero la situación lo va a agravar, sin mencionar la enorme crisis sanitaria y de precios del petróleo que estamos nuevamente enfrentando. Dentro de esas condiciones adversas, el acuerdo con el FMI nos llega como un tanque de oxígeno. Es un país que está bastante delicado. Si pensáramos en Ecuador como un paciente de COVID-19, diríamos que es un paciente que tenía una condición previa, una condición de salud delicada, de malos hábitos de consumo. No era uno de los países más fuertes para enfrentar esta pandemia. El acuerdo en sí es extremadamente importante, de la mano con la renegociación de la deuda. Primero porque se recibe $ 6.500 millones, que es casi el doble de lo que se anticipaba. Las condiciones de desembolsos son bastante generosas. Estamos hablando de 27 meses de plazo, con una tasa de interés de 2,9 %, que es lo más bajo que vamos a encontrar en el mercado privado. Es un logro bastante importante. Es particularmente importante porque es inesperado. No merecíamos y no éramos candidatos para recibir un crédito de este tipo. En primer lugar porque traíamos una debilidad financiera bastante importante. Hacia marzo, Ecuador estaba en los últimos puestos de economías emergentes de fortaleza financiera (…) En el contexto de la pandemia, hay 80 países pobres y países emergentes que están a la fila para pedir dinero al FMI. Por qué el Fondo le va a hacer caso a Ecuador.

- ¿Por qué el FMI decidió firmar un nuevo programa con el FMI? ¿Tiene que ver una amistad con Donald Trump?

- No lo apuntaría directamente a eso. Puede haber una conexión muy leve, pero habría que especular demasiado para desentrañar porque a Estados Unidos le conviene apoyar a Ecuador. Yo creo que es una confluencia de varios factores. Uno, que es muy importante, es la manera , el proceso y el resultado de la renegociación de la deuda que tuvimos con acreedores privados. Es un paso gigantesco porque la deuda que tiene el FMI con los privados es una especie de vasos comunicantes: si es que los países hace un ‘default’ y deuda privada, más temprano que tarde el FMI tiene que entrar a salvar a esos países y a esos acreedores. A todo el mundo le conviene, sobre todo al Fondo, que los países tengan una buena conversación, una buena relación y se comprometan a pagar su deuda privada porque eso, por interés propio, significa que el Fondo no va a tener que ser responsable de los pagos, directa o indirectamente. Ahí hay una jugada doble y ciertamente el buen resultado que tenemos ahora no se hubiera dado si Ecuador no pagaba sus cuotas en marzo, que se criticó tanto al Gobierno. Afortunadamente para nosotros no progresó la iniciativa de los fondos buitre para detener la renegociación.

- La duda más grande antes que se firme el acuerdo era que Ecuador está a puertas de cambiar de Gobierno, ¿por qué cree que el FMI dio un crédito importante pese al momento de incertidumbre?

- Yo no creo que el FMI tenga una visión detallada política y ciertamente no creo que influya sus decisiones por la decisión política. Primero porque en política es todo incierto. Si como analistas ecuatorianos es difícil pronosticar un resultado, mucho más va a ser para un organismo internacional. Mucho más influye en el Fondo el efecto dominó. En un contexto de pandemia, donde hay más de 80 países a la fila y se está hablando abiertamente de que hayan procesos generalizados de ‘default’ (impagos de deuda), donde sus países declaran su incapacidad de pagar, Ecuador aparece como un candidato prometederor, como un posible ejemplo de renegociación para rescatar a un país y que los demás vean el proceso y las condiciones bajo las cuales se rescata un país para que todos tomen nota, tanto acreedores como deudores para llevar adelante sus negociaciones. Más que las elecciones 2021 en Ecuador, yo creo que está en juego la estabilidad financiera internacional.

- Todavía no se conoce a detalle el acuerdo con el FMI, ¿Qué podría pedir el organismo a cambio?

- Como cualquier transacción hay un toma y daca. Eso es inevitable. Siempre va a haber y hemos visto la intención de demonizar el acuerdo con el Fondo, una entrega neoliberal y toda la historia que conocemos. Tenemos que partir de la premisa de que hemos recibido un rescate en condiciones inesperadas. Es un tanque de oxigeno. Cuando el paciente se está asfixiando ponerse a ver la calidad del oxígeno sería como bastante arrogante por parte de un país pequeño como es Ecuador. En lo concreto, el acuerdo dice en sus primeros párrafos “proteger la vida y las condiciones de los ciudadanos” y eso se va a traducir en gasto en salud, pensiones y salarios, que es una línea de vida básica para que la economía y el sector público en particular no colapse en los siguientes cuatro a cinco meses. Va a implicar ajustes, compromisos. Si seguimos pensando en la analogía del paciente, si el paciente está recuperándose de COVID, lo entuban con oxígeno y se recupera, la receta cuando va a casa es que descanse, se recupere y esté en reposo y que no se vaya de farra, que no se vaya a tomar, que no se desmande. Esa es la situación que está Ecuador. Debe utilizar el dinero en recuperar su economía.

- ¿Qué escenarios a futuro puede tener este acuerdo con el FMI?

- Yo veo dos escenarios. Un escenario donde gana la opción anterior de gobierno, con el discurso de este dinero es condicionado por el imperialismo, nos va a condenar, etc., pero de todos modos lo va a recibir. Quien quiera que gane se va a beneficiar del acuerdo con el FMI, el problema va a ser qué van a hacer con el dinero que reciben y en ese escenario ya sabemos y está documentado que en los años que Ecuador tuvo más dinero, en los años 2011, 2012, 2013, antes de la caída del (precio del) petróleo, el Gobierno nunca fortaleció la dolarización, nunca pasaron reformas fiscales, nunca quitaron los subsidios a los combustibles. Ya sabemos cómo se manejó las finanzas públicas. Hay una alerta muy clara para volver a votar por esa opción. La tentación entre los ciudadanos es la memoria, el recuerdo de los buenos tiempos, cuando teníamos plata, cuando comprábamos botellas de whisky y hacíamos fiestas y viajábamos al exterior. Pero ese dinero salía de alguna parte: salía de endeudamiento, salía de petróleo. Todavía ahora estamos renegociando la deuda que contrajimos en esa época. El otro escenario es un gobierno de centro derecha donde haya esta alianza entre CREO y los socialcristianos y ahí veo dos potenciales problemas el uno es que por su naturaleza, por su constitución de grupos de interés, esos grupos no van tener la mejor disposición para aumentar y mantener el gasto social o para aumentar impuestos de una manera progresiva a los que más tienen o a los altos patrimonios, por ejemplo. Optarán únicamente por vías como subir el Impuesto al Valor Agregado (IVA).