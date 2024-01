Análisis Estratégico: Tendencias claves de marketing y comunicación del 2024

Desde hace un par de semanas, en todas las publicaciones especializadas en marketing y comunicaciones encontramos artículos que intentan predecir los comportamientos del consumidor y cómo diseñar una estrategia ganadora para ser visibles frente a él. Todas intentan dar luces a los responsables de marketing y/o comunicaciones en las empresas, para darles guías a seguir.

Si hay alguien temeroso en una empresa es el responsable de asignar fondos a una acción de marketing o de comunicación, y buscará cubrir sus decisiones con información que le permita hacer con mínimo riesgo la inversión en un desarrollo de producto, aprobación de una campaña de comunicaciones, una inversión en medios, etc.

El genial David Ogilvy en estos casos decía que hay personas que usan la investigación de mercado no para iluminarse, sino que lo hacen igual que los borrachos cuando se aferran a un poste: no buscan luz, buscan no caerse.

Se debe entender, antes de tomar una decisión, si lo que se hará es porque está de moda o porque es una tendencia. Es fácil confundirse. La primera es adoptada rápidamente por muchas personas, se desvanece con la misma velocidad y es correcta para acciones tácticas. Una tendencia es como una marea que crece, toma su tiempo y su permanencia no está sujeta a cambios rápidos en el entorno; estas son las que hay que utilizar estratégicamente.

La investigación y la observación profesional indican que estas son las tendencias a seguir:

1. Abrazar la trilogía DEI (diversidad, equidad, inclusión). Tanto para desarrollar productos como campañas de comunicación, esta tendencia sigue en pleno desarrollo. Pero antes de adaptarla revise si sus credenciales de marca/empresa y acciones recientes le dan el soporte adecuado.

2. Sostenibilidad. A pesar de todo el ‘greenwashing’, sigue siendo una oportunidad para quienes la adopten de manera honesta. El consumidor lo pide y el planeta lo exige, pues todo lo que hagamos debe ser sustentable. Recuerde que hay que serlo y parecerlo.

3. Uso ético y responsable de la IA. Este camino recién se inicia y algunas marcas y empresas han ido más allá de lo prudente, creando mundos y situaciones inexistentes, o utilizándola de manera banal. La ética es la clave del éxito. La irrelevancia, el engaño y las fake news deben quedar fuera del límite al usar inteligencia artificial.

4. Abandonar la imitación. La diferenciación y la búsqueda de caminos propios y no transitados seguirán ofreciendo resultados positivos. La originalidad es la ruta que mayor recompensa ofrece. Caer en el facilismo de seguir al líder garantiza nunca poder igualarlo y menos vencerlo. El crecimiento convive con lo inexplorado y lo incómodo.

5. La evasión. Ante la agobiante realidad, el ser humano está optando por formas nuevas de evasión. Si su producto o servicio puede subirse a este carro, estará en la capacidad de surfear esta gran ola.

El uso de redes sociales, no para informarse o compartir experiencias, es altamente visible, y TikTok domina esa escena. Cada vez son más las empresas y marcas que crean contenido para esa red que ayuda a huir del indeseado presente.

6. La nostalgia. Ante la incertidumbre y la angustia que genera el presente, recurrir a las épocas donde se vivió de manera agradable es también una buena receta. Una de las tendencias claves en el mundo del diseño gráfico es la pixelación, que nos retrotrae a los ochenta y su manera de vida despreocupada, y comparada con la actual hasta parece “naif”.

Si busca ser exitoso este año, hay que seguir las tendencias que mejor se adapten a la cultura empresarial y al perfil de sus consumidores. Pero si se quiere hacer cosas espectaculares que dejen huellas, hay que arriesgarse y generar tendencias propias.

