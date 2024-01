Análisis Estratégico: Ozempic hace perder peso a personas y plata a empresas

Las farmacéuticas viven bajo continuo escrutinio público y las opiniones sobre ellas suelen estar polarizadas: héroes o villanos. Y no es para menos, su razón de ser es la búsqueda del bienestar y la salud humana, pero al mismo tiempo son negocios y no son monjitas de la caridad.

Sus altas inversiones en investigación, desarrollo y distribución de medicinas son enormes, solo en 2023 superó los 250 billones de dólares y sus ventas y utilidades son comparables a las de las empresas petroleras. Dato interesante es que son el sector que más invierte en actividades de ‘lobby’ ante el Congreso en EE. UU.

Es un sector muy proclive a enfrentar crisis de reputación y la manera como las enfrentan se convierten en casos de estudio clásicos, como Tylenol en los 80, cuando su producto fue contaminado con cianuro; o las declaraciones del CEO de Bayer la década pasada, cuando dijo que ellos producían medicamentos para combatir el cáncer para los países occidentales donde las personas pueden pagarlo y no para los indios.

Ambas crisis fueron resueltas favorablemente para las empresas.

Una nueva crisis de reputación afecta ahora al gigante farmacéutico sueco Novo Nordisk, que gracias a sus nuevos medicamentos Ozempic y Wegovy es hoy la compañía más valiosa de Europa y lidera el enorme mercado de drogas contra la obesidad.

Aunque inicialmente fueron comercializadas para combatir la Diabetes tipo 2, bajo prescripción médica o conseguidas de alguna forma, se han convertido en las drogas de moda para perder peso, que es uno de sus múltiples efectos secundarios. Usuarios de alto perfil, como Elon Musk o Cloe Kardashian, que hacen pública su eficacia, el año pasado llevaron a que la producción de estas no abastezca la demanda, generando problemas a diabéticos que realmente las requerían.

El valor del tratamiento es de alrededor de US$ 1.000 al mes y en el mercado negro alcanza precios muy superiores. Esto ha generado un debate intenso sobre el rol de la farmacéutica, las farmacias y la clase médica como causantes del uso de estas medicinas por usuarios que no son obesos o no tienen un grado de obesidad clínico y podrían tratar sus problemas de sobrepeso con un cambio en su estilo de vida que incluya ejercicios y nuevos hábitos alimenticios. Lo interesante de estos consumidores es que saben que si dejan de usar el medicamento sus beneficios desaparecen, pero parece no importarles.

Es tan grande el impacto de estas drogas que está afectando otros sectores de la economía, a unos de manera positiva y a otros en el sentido contrario. En el primer caso están los gimnasios, ropa deportiva y productos de belleza. El razonamiento es que quienes pierden peso por vanidad buscan maneras de levantar aún más su autoestima. Un análisis de Morgan Stanley arrojó que esas personas multiplican por dos su ejercicio semanal; de acuerdo a otra publicación especializada, Nike, Lululemon y Estee Lauder podrían ser grandes beneficiarios de este fenómeno.

Por el contrario, de acuerdo a un estudio de Bank of America, debido a estas drogas la ingesta calórica de los estadounidenses podría reducirse hasta en 5 % en una década y eso ha afectado el precio de las acciones de algunas empresas de alimentos y bebidas. Las acciones de esas empresas se desplomaron en 20 % según Standard & Poors. Walmart advirtió también una caída en las ventas de dulces, ‘snacks’ y bebidas espirituosas. Esto llevó a que empresas como Constellation Brands, dueña de cerveza Corona; Kellanova, dueña de Pringles, y Mondelez, propietaria de varias marcas, entre esas Oreo, registren pérdidas considerables en las bolsas.

Esta crisis de reputación para Novo Nordisk recién comienza, es un caso en desarrollo que vale la pena seguir de cerca.

