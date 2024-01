El crudo y el camarón arrastraron la exportación de 2023 a una caída del 5 %

A un mes de terminar el 2023, el comercio exterior ya presentaba números rojos. Las exportaciones totales de Ecuador alcanzaron $ 28.530 millones, una caída del 5 %, motivada por una disminución de la venta de petróleo (-23,0%) y las menores ganancias que el país recibió por el bajo precio del camarón (un 2, 1% menos habiendo aumentado su volumen de envíos en un 13 %).

"Particularmente el camarón ha registrado 15 meses consecutivos de caída interanual en su precio implícito promedio". Así lo observa un análisis de la Federación de Exportadores del Ecuador (Fedexpor), basado en las recientes estadísticas del Banco Central del Ecuador (BCE) que destaca cómo las ventas acuícolas también influyeron en los resultados totales de la empresa privada (aquella que excluye el crudo y la minería).

El alza del papel y los fletes encarecen el cartón y amenazan costos de exportación Leer más

Estas registraban un ritmo de crecimiento acumulado de alrededor del 4% a partir del primer trimestre del 2023 y del 3 % hasta el primer semestre. No obstante, a partir de julio se registró una importante caída que hizo que las exportaciones no petroleras y no mineras crecieran en apenas un 1,9 %.

Además del camarón, otros productos con resultados negativos en un mercado externo convulso, fueron los productos de atún y pescado (-26%) y plástico (-17%) y aceites vegetales (-26,9%). Lo contrario se dio en las ventas de banano, cacao en grano y frutas con crecimientos del 15,6 %, 26 % y 28,6 %, respectivamente.

Se plantea tres grupos para cobrar impuesto a los bancos Leer más

Por mercados

Los principales mercados que mayor incremento adicional en exportaciones registran entre enero y noviembre de 2023 fueron la Unión Europea, Malasia y Argelia. "El incremento de las exportaciones hacia la Unión Europea entre enero y noviembre continúa siendo el resultado del acceso preferencial que, durante 7 años, gracias al acuerdo comercial, ha mantenido el Ecuador, y está impulsado por productos como banano, camarón y cacao en grano", señala Fedexpor.

Los principales mercados que más bajaron sus compras ese año, en cambio, fueron Colombia, Estados Unidos y Vietnam. En el caso de la reducción de exportaciones para el mercado colombiano esta se explica por menores ventas de productos como manufacturas de metal (perfiles y tubos), tableros de madera y plástico y sus manufacturas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!