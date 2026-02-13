Análisis Estratégico: Los ganadores del Super Bowl Lx

Usualmente los análisis del Super Bowl tienen dos vertientes: la deportiva y la publicitaria. Este año es imposible no añadir una, de carácter político-sociológico, detonada por el show de medio tiempo. Guste o no, hubo cuatro ganadores: los Seahawks, Trump, Bad Bunny y Budweiser. Sobre lo primero, los Seahawks ganaron limpiamente 29 a 13 a los Patriots.

Trump hizo lo suyo. Una vez más logró unificar a sus simpatizantes alrededor de una causa. Nadie domina como él la capacidad de polarizar, y esta vez volvió a solidificar su base electoral de manera directa y efectiva.

Bad Bunny jugó un doble rol, héroe y villano, y surfeó magistralmente el tsunami generado por Trump. Nunca antes hubo un debate público tan intenso sobre el artista principal del show de medio tiempo, pese a que antes ya estuvieron raperos como Snoop Dogg, que tampoco declaman sonetos de Shakespeare.

Según Nielsen Ratings la audiencia promedio fue de 125 millones de personas, con un pico que rondó los 137. Otros 80 millones más lo vieron fuera de EE.UU. El show sumó dos millones más. Tras la presentación, las descargas de canciones de Benito crecieron en Spotify un 470 % en Estados Unidos y un 210 % en el resto del mundo; en Apple Music el incremento fue del 700 %. Gran negocio

Desde el punto de vista publicitario, las cifras son brutales. Los spots de 30 segundos se vendieron hasta en 10 millones de dólares. Se emitieron 54 comerciales, lo que confirma que en el Super Bowl se factura más que todo un año de publicidad en Ecuador.

Quienes apuestan por destacarse en el Super Bowl realizan inversiones de entre 10 y 20 millones de dólares en producción, suman otros cinco millones en pauta digital y si incorporan celebridades, añaden entre uno y cinco millones más. Este año participaron figuras como Serena Williams, Ben Affleck, los Backstreet Boys, Jon Bon Jovi, Jennifer López y William Shatner, Brad Pitt, Mike Tyson entre otros. Los comerciales que incluyeron celebridades alcanzaron hasta un 15 % más de notoriedad que los que no lo hicieron, aunque eso no siempre equivale a efectividad.

De acuerdo con el USA Today Ad Meter, encuesta realizada entre el público, el mejor comercial del año fue nuevamente de Budweiser, que ganó por décimo año consecutivo con su pieza Íconos americanos. El spot exalta símbolos del país como el águila calva y los caballos Clydesdale.

Cabe destacar que fue la propia Budweiser la que convirtió a esos caballos en parte de la narrativa estadounidense de resiliencia y trabajo duro, utilizándolos en su publicidad desde hace décadas. Emotivo y patriótico, el comercial refuerza los valores de la marca, criterio en el que coinciden muchos especialistas. Le siguen en preferencia Lay’s, Pepsi, Dunkin’, Michelob, Hellmann’s, Squarespace y Pringles.

Como prueba de que una mala idea falla sin importar cuánta inversión tenga detrás, el peor calificado por el público y expertos fue Coinbase, incapaz de explicar con claridad para qué sirve y cómo se relaciona con las criptomonedas. En el fondo de la tabla también quedaron varios anuncios vinculados a temas de IA y, para mí, el más desagradable fue el de Liquid I.V , que invitaba a los televidentes a revisar el color de su orina.

En publicaciones especializadas hay otros criterios y formas de medición como EDO, que indican la posibilidad de influir en ventas y ahí el ganador es A.I com.

Finalmente, como evento paralelo al show de medio tiempo se promocionó una respuesta en forma de boicot al de la NFL, con varios artistas encabezados por Kid Rock, que mezcla hip hop, ‘country’ y rock. Este evento alcanzó una audiencia aproximada de seis millones de personas. MAGA no pudo vencer a ‘Nuevayol’, al menos en esta ocasión.

