Pregunté a ChatGPT: “¿puedes generar insights poderosos que conecten con emociones humanas y crear una campaña publicitaria que incentive a la prueba de un producto ficticio?”. Su respuesta fue inmediata y sorprendente. Transcribo parte de sus recomendaciones para una bebida energética sin azúcar, hecha con ingredientes orgánicos:

Insight emocional: “Estoy cansado de sentir que todo lo que consumo me aleja de quien quiero ser. Quiero energía, pero sin traicionar mi cuerpo”.

Concepto creativo: “Despierta lo que eres”.

Guion para video: una serie de escenas de personas reales ‘despertando’ a su versión más auténtica en momentos inesperados. Un oficinista que rompe a bailar en una junta, una madre que suelta el celular y corre bajo la lluvia con su hijo, un estudiante que se levanta del sofá para iniciar su proyecto, todo justo después de probar la bebida. Las escenas no son heroicas, son humanas y reales. Cierre: “No es energía. Es permiso para ser tú”.

Key visual: Contraste entre ‘estado dormido’ y ‘estado despierto’, no solo en lo físico, sino en lo emocional. Todo gira en torno a ese instante en que una persona ‘vuelve a ser ella misma’.

Nada brillante, pero nada mal para haber sido hecho en un par de segundos. Y mucho mejor que lo que a veces vemos en la vida real.

El Índice de Precios al Productor del INEC ahora medirá también el costo de servicios Leer más

Imagine tener la capacidad de generar varias campañas ideas de calidad al día.

También pregunté sobre derechos de autor. La respuesta fue clara: “puedes usar las ideas sin problema, son tuyas”.

La disrupción provocada por la Inteligencia Artificial en casi todas las actividades humanas es innegable. Un estudio indica que en 2024 hubo 39,18 millones de visitas a ChatGPT.com en Ecuador, y el 71 % de las personas afirma que cambiará su vida en los próximos tres a cinco años.

En el mundo de las comunicaciones de ‘marketing’ la IA ya está generando transformaciones profundas.

Las declaraciones de Zuckerberg, en las que vaticina el fin de las agencias de publicidad porque los procesos creativos, de planificación y compra de medios podrían ser ejecutados directamente por los clientes mediante herramientas que están en fase de prueba, provocaron la caída de las acciones de Publicis, Omnicom, Interpublic y WPP. Estas herramientas de Meta estarán disponibles en 2026.

A esto se suma que Google y Amazon desarrollan aplicaciones para que los anunciantes automaticen la creación y pauta de anuncios en sus plataformas, y que Comcast ofrecerá este año herramientas para que los propios clientes produzcan sus comerciales sin contratar modelos, directores, etc.

RELACIONADAS ChatGPT tiene potencial para ver signos de depresión

Estas soluciones atraerán a clientes medianos y pequeños que buscan ahorros, y afectarán a las agencias de publicidad que ya enfrentan cambios drásticos en su modelo de negocio. Los honorarios basados en el uso intensivo de capital humano desaparecerán y serán reemplazados por esquemas distintos.

Guayaquil será sede de la Cumbre del Cacao: conoce horarios y cómo asistir Leer más

Se cree que los grandes anunciantes no sucumbirán a la tentación de los equipos ‘in-house’ potenciados por IA, ya que reconocen que el verdadero valor de las agencias radica en el pensamiento estratégico y en la capacidad de generar ‘insights’ profundos, algo que los algoritmos aún no logran. La IA puede producir textos, imágenes impactantes, comerciales para redes o televisión, pero no comprende las emociones, la empatía ni los matices de un concepto creativo poderoso. Marcas que históricamente han tenido equipos creativos internos, como las del mundo de la belleza o la moda, ya se benefician de estas plataformas porque tienen el talento necesario para aprovecharlas con criterio.

La pregunta no es si la IA reemplazará a las agencias, sino cómo las agencias evolucionarán para trabajar con ella. Lo absurdo es temerle.

(ilustración generada por ChatGPT)

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ