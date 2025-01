Ampliar la masa de contribuyentes, el desafío olvidado para este 2025

El Gobierno, a través del Servicio de Rentas Internas (SRI), sobrepasó su meta de recaudación tributaria durante el año 2024, que era de $ 20.000 millones. De enero a diciembre, esa entidad logró un total de $ 20.131 millones, según el último reporte de la entidad.

Ese alcance que además representa un crecimiento del 15,6% en relación al año 2023, se ha dado gracias a la subida del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 al 15 %, que dispuso el presidente Daniel Noboa en abril pasado; y a los impuestos ocasionales que implementó el Gobierno durante el año pasado.

No obstante, pese a este incremento, el Gobierno culminó el año con un déficit de 3.107 millones de dólares, según el Observatorio de la Política Fiscal. Un monto que podría agrandarse para este año 2025, cuando al menos los impuestos ocasionales, no podrán replicarse y por ende gran parte de los $ 2.711 millones adicionales que se obtuvo en 2024 no se reflejarán.

EXPERTOS ANALIZAN LOS DESAFÍOS

Ante ello, economistas expertos en materia tributaria analizan los desafíos del Gobierno, en cuanto a la recaudación, para este nuevo año. “El reto más importante para este 2025 es que exista un crecimiento en la economía ecuatoriana, porque solo aquello hará crecer los impuestos. A mayor producción, a mayor venta, hay mayores ingresos tributarios”, indica el analista tributario Javier Bustos.

Por ello, señala el experto, el Gobierno debe apuntar a ampliar la masa de contribuyentes para el SRI y para ello “se necesita que haya más personas con empleo y más personas que ganen más allá del sueldo básico”.

Para el también economista y experto en recaudación tributaria, Francisco Briones, para llegar a los niveles de recaudación de 2024, durante el 2025 el Gobierno deberá crear nuevos impuestos, como ya lo hizo con los impuestos ocasionales. “Pero la economía está en recesión y ya no está para aguantar más incremento de impuestos. Podemos ver que las proyecciones para este 2025, será una caída en la recaudación”, añade.

Briones indica que el Gobierno debería enfocarse en fortalecer los controles y los métodos de cobranza de impuestos para que aquellos contribuyentes que tienen para pagar impuestos y que deben hacerlo, no se salten esa responsabilidad.

Impuestos que elevaron la recaudación

De acuerdo al reporte del SRI, de los principales tributos, desde donde más recaudó dinero el año pasado, destaca el IVA del que recaudó $ 9.767 millones; el Impuesto a la Renta, del que logró $ 6.639 millones y el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) del que alcanzó una recaudación de $ 1.272 millones.

Por los ingresos ocasionales, Ecuador recaudó unos $ 1.351,6 millones: $ 33 millones por Contribución Temporal de Seguridad; $ 184 millones por Contribución Temporal a Bancos y Cooperativas; $ 556 millones por concepto de remisión tributaria y $ 278,6 millones por liquidación de retenciones de IVA a petroleras, según detalla el reporte del SRI.

Para que haya mayor dinamismo económico y crecimiento, Bustos destaca la importancia de la inversión extranjera en cuanto a zonas francas y centros de distribución de negocios. Y para que esos capitales lleguen, añade, el Gobierno debe trabajar antes en mitigar los problemas de seguridad, energía eléctrica y de institucionalidad, para que el país pueda ser atractivo para los inversionistas. Además, complementa Briones, en el país hace falta estabilidad y seguridad jurídica para los inversionistas extranjeros. “Por ejemplo definir las reglas del juego para ellos y no cambiarlas cada año”, concluye.

