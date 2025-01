¿Cuáles son las opciones legales para enfrentar sobreendeudamiento en Ecuador?

En Ecuador, tres de cada diez personas, titulares de créditos, registran atrasos en el pago de sus cuotas, según Aval Buró. Pues el sobrendeudamiento es cada vez más común en el país.

No obstante, existen varias vías legales de las que las personas pueden apoyarse para librarse de los sobreendeudamientos, ya que existen leyes que protegen a los deudores.

Cuatro vías que son las opciones legales disponible

El abogado experto en deudas y gerente de la compañía Defensa Deudores Ecuador, César Coronel, repasa cuatro vías que son las opciones legales disponibles, en la actualidad, para enfrentar en sobreendeudamiento en el país.

“Primero es importante recordar que toda deuda tiene solución, ya que, tanto en la legislación ecuatoriana como a nivel financiero, existen muchas alternativas”, destaca el experto.

1. Nulidad

La primera opción que tiene un deudor para zafarse de la deuda es la nulidad. Es decir, descubrir si la deuda que debe pagar, aún tiene la obligación, legalmente, de hacerlo.

“Existe una gran cantidad de personas en el país que están pagando deudas que legalmente no deberían pagar o que le están cobrando deudas que no deberían cobrarles, como personas a las que le han falsificado la firma o suplantado la identidad, por ejemplo, o que, habiendo adquirido la deuda, los documentos que dan origen y sustento a esa obligación en el banco o en la casa comercial, no existen”, indica.

En el primer caso, las personas deben seguir un procedimiento que inicie con la puesta de la denuncia en la Fiscalía, por suplantación de identidad. Después la Policía hará un peritaje de la firma, sea el caso, y ya con ese peritaje la persona puede solicitar la baja de la deuda.

“Existe el Hábeas Data Correctivo, que es un recurso de carácter constitucional que nos permite eliminar deudas a través de la corrección de registro de datos”. Es decir, cuando el banco, por ejemplo, dice que la persona le debe, pero no tiene el documento original del contrato de dicha deuda. Sin ese documento el deudor puede aplicar a ese recurso legal y solicitar la eliminación de la deuda.

2. Prescripción

Otra opción para dar de baja una deuda o el sobreendeudamiento, es la prescripción que es una alternativa legal que permite extinguir obligaciones bajo ciertas condiciones y después de un tiempo determinado. Es decir, permite que el deudor no pague lo que debe, de manera legal, siempre que, después de que pase un tiempo establecido, se acoja a esta figura legal, solicite la prescripción ante un juez y que este lo dictamine.

“Hay que aclarar que la prescripción no es automática, por lo tanto, hay que solicitarla ante un juez o una autoridad administrativa. Además, durante el tiempo de la deuda, el deudor no debe haber sido notificado por procesos de coactiva ni de haber aceptado convenios de pagos”, detalla coronel.

Para que el deudor pueda aplicar a la prescripción, la deuda, si es por ejemplo con una banca pública, debe haber acumulado 5 años; y si es con la banca o empresa privada debe haber acumulado 10 años.

3. Renegociación

Otra de las alternativas ante el sobreendeudamiento es la renegociación. Con este derecho legal, las personas pueden lograr, bajo negociaciones con la entidad a la que deben, una reducción de eliminación de intereses, mora y gestión de cobranza, e incluso renegociar un descuento de parte del capital con un pago de contado. “Eso aplica sobre todo para la banca privada, casas comerciales y empresas de cobranzas. Este tipo de negociaciones tiene mayor éxito cuando se hace dentro de un proceso judicial por deudas, en el que el deudor se pueda defender oportunamente”, añade el especialista.

4. Refinanciamiento

Aunque Coronel indica que esta opción no es recomendable, es una alternativa más ante el sobreendeudamiento. “No es recomendable porque aquí le capitalizan el interés”, es decir, explica, se suman los intereses al capital originar para formar un capital más grande y a ese a su vez, le suman nuevos intereses, formando así una deuda mayor que la inicial. “A largo plazo se termina pagando más y hasta duplicando la deuda, de tal manera que el refinanciamiento, aunque es legal, debe ser la última opción”, menciona.

Finalmente, Coronel destaca la importancia de consultar con un abogado experto en deudas para evitar cometer errores cuando se le hace frente al sobreendeudamiento.

