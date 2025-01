Créditos quirografarios del Biess: estas son las tasas de interés para el 2025

Las tasas de interés de los créditos quirografarios irán desde el 6,5 % hasta el 13,79 %, dependiendo del plazo de los préstamos durante el 2025, según la tabla publicada por el BIESS. Los intereses de la tasa efectiva más baja serán para quienes soliciten el préstamo de 1 a 6 meses; subirá a 7,50 % de 7 a 9 meses, llegará al 8,50 % de 10 a 12 meses y será de 11,57 % entre 13 y 48 meses.

En todos los casos, el interés será igual para afiliados, pensionistas y jubilados. Solo habrá una ligera variación para el plazo de 49 a 60 meses: será de 13,79 % para afiliados y de 13,62 % para pensionistas y jubilados.

Para la novación, se aplicarán los mismos intereses en el caso de créditos de entre 1 y 12 meses. Sin embargo, habrá un incremento en el porcentaje para plazos de 13 a 48 meses, a una tasa efectiva de 13,62 %, y de 13,79 % de 49 a 60 meses. En el caso de jubilados y pensionistas, las tasas son de 11,69 % de 13 a 24 meses, de 12,67 % en créditos de 25 a 36 meses, de 13,51 % de 37 a 48 meses y de 13,62 % de 49 a 60 meses.

Requisitos para acceder a los créditos quirografarios del BIESS

Los créditos quirografarios se pueden solicitar totalmente en línea, y cada afiliado puede elegir un plazo de hasta 60 meses. En el caso de jubilados y pensionistas, el plazo se reduce hasta 48 meses si tienen entre 78 y 83 años, y a 24 meses si tienen más de 83 años. Los zafreros tienen un plazo de hasta 18 meses.

Se trata de un producto financiero destinado a compras de vehículos, pagos de deudas, gastos de viajes vacacionales, pagos de estudios propios o de miembros de la familia, pagos de gastos médicos, reparaciones o ampliaciones básicas de una casa o departamento, compra de electrodomésticos, muebles u otros similares.

El BIESS también difundió la tasa de recargo por mora. Esta se establece de acuerdo con la cantidad de días de retraso. Por ejemplo, se aplica el 5 % por una tardanza de 1 a 15 días, un 7 % por 16 a 30 días de demora, 9 % por 31 a 60 días y un 10 % por una mora superior a los 60 días. Este recargo se calcula con base en la tasa de interés nominal de la concesión del crédito, que es igual o ligeramente menor a la tasa efectiva de los préstamos.

¿Quiénes pueden solicitar un rédito quirografario del BIESS?

Las personas que tienen posibilidad de acceder a este préstamo son aquellas que pueden probar que tienen una fuente de ingresos estable, es decir, que su salario reportado al IESS o el monto de su pensión por jubilación es compatible con el monto solicitado, por fuera de posibles retenciones judiciales.

El monto del quirografario no debe superar el 95 % de su fondo de reserva y/o cesantía, y la persona debe estar al día con sus obligaciones con el IESS y el BIESS, al igual que su empleador. El monto máximo es de hasta 80 remuneraciones básicas unificadas, que para 2025 se fijó en USD 470, es decir, que los préstamos podrán alcanzar hasta USD 37,600 y puede alcanzar un máximo del 50 % de su capacidad de endeudamiento.

Otros requisitos son tener por lo menos 12 aportaciones, ser un afiliado activo, que su empleador no sea parte del Seguro Social Campesino, no tener cesantía en trámite, debe tener una cuenta bancaria registrada y autorizada por el IESS, no tener un crédito hipotecario en trámite, vigente, ni créditos en liquidación. Las personas con discapacidad deben acreditar seis aportaciones como mínimo, que no necesariamente deben ser consecutivas.

