El Gobierno le ha dicho a la ciudadanía que no incrementará más impuestos, pero la inestabilidad política y económica que vive el país, llevan al SRI a reforzar ciertas estrategias para sostener sus metas de recaudación. Desde este año, quienes alquilen un departamento o casa (a través de aplicaciones, como Airbnb o Booking) o quienes demanden servicios en establecimientos de estética deberán empezar a pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Ecuador.

Así lo dio a conocer a EXPRESO el director del SRI, Francisco Briones, quien señala que entre los dos grupos el monto inicial que se espera recaudar es de 1,2 millón de dólares. Pero ellos no son los únicos que se sumarán a la lista de contribuyentes, advierte, “venimos trabajando para regular al comercio virtual, que aún no paga impuestos”, puntualizó Briones.

El ente advirtió que en el 2023 sería un ‘tigre con colmillos de sable y no un gatito para conseguir la justicia tributaria’, en esa línea, dijo el director del SRI, se ha empezado a trabajar para hacer que más negocios empiecen a tributar. La medida empieza a preocupar a los sectores involucrados, pues la medida buscará cobrar el IVA que se no pagó en años pasados. El gremio que agrupa a anfitriones de alojamiento a través de las plataformas, Host Ecuador, señala que la forma en cómo se la quiere aplicar no es justa “porque antes no cobramos el IVA a quienes se alojaron con nosotros”, indicó el gerente de Host Ecuador, Eduardo Mora.

Mora explicó que en marzo se reunieron con las autoridades del SRI y allí se habló del cobro del IVA de forma retroactiva. Una intención que Briones confirmó a este Diario. Para eso, dijo, habrán reuniones y capacitaciones.

Pero, sobre estas últimas acciones Mora aseguró que todavía no se han dado. Para el dirigente, se debe regular la acción porque ellos no están calificados como negocios de alojamientos, lo que los eximiría del pago. “Lo que sabemos es que el Ministerio de Turismo está haciendo un nuevo intento por incluirnos en la categoría de alojamiento como los hoteles, aunque no lo somos”.

Autoridad.- El director del SRI, Francisco Briones. Amelia Andrade

Cifras El SRI en el primer trimestres de 2023 recaudó 4.511 millones de dólares, esto implicó un cumplimiento de un 99 % de su meta.

Briones explicó que, por el momento, se trabaja en el cruce de información, “ identificamos transferencias, pagos al exterior, movimientos bancarios, uso de tarjetas, transferencias recibidas y en base a ello se armará la base de datos. En el grupo de anfitriones de alojamiento hemos identificado a 1.300”, dijo.

Los propietrios y trabajadores de establecimientos estéticos, en cambio, están a la expectativa de la forma en cómo se vaya a normar este pago. Hay que tener cuidado con los términos que se van a emplear, dijeron. “La salud principio de la Organización Mundial de la Salud debe ser gratuita para todos y no deberíamos pagar ningún impuesto por ello. La cirugía plástica es una especialidad amplia y esperemos que las personas encargadas de estos cambios (SRI) estén preparadas con las palabras técnicas médicas, que están relacionadas con el diagnóstico y tratamiento de los pacientes”, dijo doctora Nora Menéndez, presidenta nacional de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética. El punto es que hay procedimientos estéticos que se hacen por salud. Menéndez enfatizó que ellos pagan el IR y el IVA desde el 2012.

En los dos casos, el SRI deberá afinar su intención de aplicar la justicia tributaria, los gremios advierten que ‘cabos sueltos’ traerían problemas.

Nuestra meta es que exista justicia tributaria y no solo vamos a controlar el pago del Impuesto a la Renta, sino también Impuesto al Valor Agregado y será recurrente. Francisco Briones,

​}director de SRI

La meta del ente, a final de año, es recaudar un monto de 18.193 millones de dólares. Pese a que soplan vientos de crisis económica, ese plan, dijo Briones, no se ha modificado. “Hemos evaluado los escenarios y mantenemos la sintonía con la realidad económica nacional e internacional, por ahora no hay necesidad de readecuar las metas”.

Pero si cambia el escenario, Briones dijo que tiene varios planes en borradores, que según la situación se vería cuál se puede aplicar sin que ello implique incrementar el cobro de los tributos. “Va por el orden de facilitar y relajar la carga tributaria en algunas partes, restringir y equilibrar los beneficios tributarios en otras partes. Pero, reitero eso es un plan en caso de necesitarlo, y ahora no es el caso”, aclaró. El SRI aseguró que está enfocado en hacer que todos paguen sus impuestos. Por ejemplos, meses atrás dijo que cobraría tributos a los influencers y a la fecha hay 139 nuevos contribuyentes inscritos. Por declaraciones sustitutivas del Impuesto a la Renta de este grupo, en la Zona 1 (Imbabura, Esmeraldas, Sucumbíos y Carchi) se recaudaron $ 9.000; en la Zona 4 (Manabí y Santo Domingo de los Tsachilas), fueron $ 16.820 y en la Zona 9 (Pichincha), más de $ 22.000.

