El director del Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones, cuenta a Diario EXPRESO los planes de la entidad que apuntalarán la recaudación tributaria en el 2023. Gran parte del proceso de control que hoy se hace a mano, se automatizará.

- ¿Cómo cerrará la recaudación de impuestos en el 2022?

- Estimamos 15.450 millones de dólares, pero vamos a recaudar unos 17.100 millones de dólares, que es un 11 % más de lo proyectado.

- ¿Ese incremento de 11 % se debió a la reforma de que quienes ganaban más de 2.000 dólares al mes pagaban más impuesto?

- El incremento total en relación con el 2021 sería de aproximadamente 24 %, de este número unos 18 puntos se deben a la reactivación de la economía, que implica más ventas; 6 puntos que son por el incremento en la ley. Destacamos que hay más recaudación y eso que se rebajaron para toallas femeninas y pañales populares, se bajaron también impuestos en las telecomunicaciones.

El Personaje Francisco Briones es el director general del Servicio de Rentas Internas (SRI), antes estuvo en la Subsecretaría General de Gabinete en la Presidencia. Asesoró a la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG). Entre 2009 y 2017 fue director de Investigaciones Económicas de la Fundación Ecuador Libre.

- La rebaja en pañales es solo para los que tienen el rótulo de económicos y en el mercado no hay, de eso se quejan los ciudadanos.

- Es un problema particular de los pañales populares y se está mejorando ese punto para el próximo año.

- Puntualmente, ¿cuál es el cambio en el cobro de impuesto en los pañales?

- Lo que pone la traba es que el productor compra los insumos con IVA y luego los tiene que vender sin IVA, no se puede cruzar el IVA pagado con el IVA cobrado, entonces se vuelve en un costo de producción, por eso los empresarios se resisten y como la norma aplica al que tiene el rótulo económico. Entonces no hay en el mercado con esa especificación, por eso estamos trabajando para encontrar un mecanismo.

- ¿Hay crecimiento de recaudación si se compara antes de la pandemia?

- Sí. El nivel de venta local fue de $ 170.291 millones en el 2019, para este año es de $ 192.057 millones.

Contexto El Servicio de Rentas Internas (SRI) tiene la meta de que todos paguen todo lo que deben cancelar en impuestos. Se ha anunciado que se subirá la recaudación sin subir los tributos. El reto está en que políticos, empresarios, futbolistas y grandes contribuyentes cumplan con el pago de impuestos acorde a sus ingresos y a la ley.

- ¿En el 2023 cómo van a hacer para recaudar más impuestos?

- Estimamos un crecimiento de un 5,3 %. En seis meses de gestión hemos estado elaborando la ruta, la meta es que todos paguen lo que deben pagar. El problema es que tenemos 2,3 millones contribuyentes, pero el SRI logra controlar a unos 400.000, porque no hay capacidad operativa, si se lo hace a mano. Entonces se está haciendo un modelo de gestión de riesgo, para hacer un control automatizado.

- Pero hay políticos que no pasan el examen de que pagan los impuestos acorde a sus ingresos.

- Es un poco injusto que se juzgue a cualquier persona viendo en sistema cuánto paga de impuesto, porque eso hay que contextualizarlo. No por el hecho que pagó cero, puedo decir que es un evasor. Por eso estamos trabajando en una calificación tributaria que indicará si es un buen contribuyente o no.

- ¿Qué le hace creer que más personas van a ser honradas en el pago de impuestos?

- Los contribuyentes cumplen en la medida que sienten que la autoridad existe. Por eso es que creamos el Plan de Control Rápido para políticos, futbolistas, empresarios, grandes contribuyentes. En este primer ejercicio se habló con 67 personas y se logró una recaudación en este grupo de 4,5 millones de dólares. Es en estas dos semanas que ciertos empresarios bajan las utilidades, para pagar menos impuestos. Pero hemos enviado un comunicado de que estamos monitoreando. El SRI se percibe como un gatito con dientes pequeños, que medio aruña; al SRI de aquí adelante se lo debe percibir como un tigre con dientes de sable; es decir, una autoridad a la que se debe respetar y con la que hay que cumplir según la ley.

- ¿Cómo se habla de subir la recaudación si organismos como el FMI dicen que habrá recesión?

- Ecuador no será fuertemente impactado por la recesión, históricamente nunca ha sido como ocurre en otros países, esto es porque no está altamente conectado comercialmente con el mundo. Aun así el crecimiento en el IVA en este 2022 es de 23 % y para el 2023 la proyección es de 10 %, que muestra una desaceleración. Estamos trabajando en conocer la brecha fiscal, es saber cuánto se puede cobrar versus lo que se cobra.

- ¿Cómo transparentar la información para que el contribuyente sienta y vea que el pago de sus impuestos se invierte en obras para su beneficio y no para el bolsillo de ciertos políticos?

- No soy el administrador del recurso, pero trabajamos con el bloque económico del Gobierno. Lo que no hay que olvidar es que los recursos van a cubrir un déficit de $ 2.000 millones. Todavía no sabe si se recibirá los $ 600 millones del FMI.

- ¿Cuáles son los pendientes del 2022?

- Fortalecer el control. No prometo terminar con la evasión, pero sí minimizarla.

- ¿También están las cuentas en el exterior identificadas?

- No se sabe el monto que hay en el exterior, hasta ahora 350 contribuyentes han declarado $ 1.200 millones de activos en el exterior, que generan unos $ 60 millones en impuestos. Se ha advertido a 70.000 personas y si no cumplen hasta este 2022 se le aplicará la ley desde el 2023.