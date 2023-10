AI denuncia que migrantes contratados por Amazon fueron explotados

Amnistía Internacional (AI) denunció hoy, martes 10 de octubre de 2023, que trabajadores migrantes contratados por Amazon a través de agencias en Arabia Saudí fueron "engañados" respecto al sueldo y alojamiento, y sufrieron abusos de sus derechos humanos.

Amazon no evitó que trabajadores contratados en Arabia Saudí estuvieran "reiteradamente expuestos a sufrir abusos de derechos humanos, a pesar de que denunciaron directamente a la empresa el trato que recibían durante largo tiempo", publicó AI en un informe titulado "No te preocupes, es una filial de Amazon", basado en información proporcionada por 22 ciudadanos nepalíes que trabajaron en los almacenes de la empresa en Riad o Yeda entre 2021 y 2023.

"Los trabajadores, que pensaban que habían conseguido una oportunidad magnífica de trabajo en Amazon, acabaron sufriendo abusos que dejaron a muchos traumatizados. Sospechamos que hay cientos más que sufrieron un trato igual de terrible", dijo en un comunicado el director de Justicia Económica y Social de AI, Steve Cockburn.

El responsable señaló que Amazon podría haber evitado este "sufrimiento" y señaló que la empresa "debe indemnizar urgentemente a todos los perjudicados y asegurarse de que jamás vuelve a pasar algo así".

Por otro lado, apuntó, el Gobierno saudí también tiene una "gran responsabilidad" y debe investigar con carácter de urgencia estos "abusos y reformar su sistema laboral para garantizar a trabajadores sus derechos fundamentales, incluido el de poder cambiar libremente de entidad empleadora y poder irse del país sin condiciones".

AI indicó que los migrantes fueron engañados por agencias de contratación y empresas proveedoras de mano de obra, entre ellas Abdullah Fahad Al-Mutairi Support Services Co. (Al-Mutairi) o Basmah Al-Musanada Co. for Technical Support Services (Basmah).

Las empresas proveedoras de mano de obra se aprovecharon del sistema de patrocinio de Arabia Saudí (kafala), que, a pesar de algunas reformas recientes, vincula a los trabajadores y trabajadoras extranjeros a sus entidades empleadoras, les impide cambiar de trabajo sin su consentimiento y restringe su capacidad de irse del país libremente.

En respuesta, Amazon dijo a Amnistía Internacional que, entre marzo y junio de 2023, había realizado auditorías en Al-Mutairi y otros contratistas, y había encontrado abusos que coincidían con las conclusiones de la ONG.

"Es hora de que Amazon haga las cosas bien con trabajadores que han sufrido tanto, y que Arabia Saudí lleve a cabo una reforma sustancial de su sistema laboral basado en la explotación", zanjó Cockburn.

