Ahorros en el IESS: ¿Puede la rotación de médicos mejorar el servicio?

Desde el sábado 14 de septiembre médicos de los hospitales del IESS de Milagro, Ambato, Riobamba, Machala, Durán, Puyo y Manuel Ygnacio Monteros, trabajarán con horarios rotativos para poder hacer operaciones los fines de semana, sumándose así a 5 hospitales donde ya se puso en acción este sistema.

Los 5 primeros que iniciaron fueron el Teodoro Maldonado Carbo y Los Ceibos, en Guayaquil; San Francisco y Quito Sur, ambas en la capital; y el Hospital General de Manta.

Como ya lo informó EXPRESO, se trata de un plan trazado por el Consejo Directivo del IESS, a cargo de Eduardo Peña, para evitar derivaciones de pacientes, desde los centros del IESS, a prestadoras externas. Así la institución de los afiliados podrá ahorrar alrededor de 2,8 millones mensuales y mitigar su crisis económica, según sus autoridades.

Pero, ¿puede la rotación de médicos mejorar el servicio?

El doctor Wilson Tenorio, presidente de la Federación Médica del Ecuador indica que esta medida no garantiza que se dé un mejor servicio médico en los hospitales del IESS, aunque detalla que sí era necesaria y es oportuna la decisión de acortar las derivaciones.

“Mantener el mismo mecanismo era contraproducente. Con esta medida se logra dinamizar los procesos de consulta, sobre todo las de tipo quirúrgica. Es una buena medida porque había una derivación excesiva a la parte privada”, menciona el médico.

No obstante, señala, que este nuevo sistema tendrá efectividad y por ende mejorará la calidad del servicio en la atención médica de los hospitales del IESS, siempre que los mismos cuenten con los insumos necesarios para que los profesionales puedan hacer las atenciones debidas.

“Si se aumentan las consultas, pero no se cuenta con hilo de sutura, con medicamentos, con insumos para los exámenes de laboratorio y con el resto de herramientas necesarias, no servirá de nada. Así mismo como se amplía, se deben implementar y complementar las unidades”, detalla.

Con él coincide el doctor Julio Guato, visitador médico y quien tiene un consultorio médico con atenciones gratuitas para personas de escasos recursos. “Es un paliativo no más, porque uno de los problemas más comunes es que no hay insumos médicos para las operaciones en los hospitales del IESS”, indica.

Además de asegurar los insumos, Guato indica que se debe hacer un estudio técnico sobre la producción de los médicos para designar qué especialistas deben atender los fines de semana. “Porque los fines de semana a veces no llega el que hace la tomografía, no llega el ecógrafo, etc. Eso pasa en muchos hospitales porque al menos los especialistas suelen trabajar solo de lunes a viernes”, añade.

También, señala que, en cuanto al personal, en lugar de rotar con los mismos médicos, lo ideal sería contratar más médicos y especialistas, porque, precisa, que en casi todos los centros del IESS hay déficit de profesionales médicos que no se cubre.

