¿Afecta el relevo en la dirección del SRI a los contribuyentes y empresas del país?

Alexandra Navarrete asume la dirección del SRI en medio de expectativas sobre posibles cambios en políticas de fiscalización

El presidente Daniel Noboa designó el pasado 25 de septiembre a Alexandra Verónica Navarrete como la nueva directora general del SRI.

El presidente Daniel Noboa designó el pasado 25 de septiembre a Alexandra Verónica Navarrete como la nueva directora general del Servicio de Rentas Internas, en reemplazo de Damián Larco, quien asumió funciones como vocal del Consejo de la Judicatura. El cambio genera interrogantes en el sector empresarial sobre posibles impactos en la gestión tributaria del país.

Jorge Altamirano, economista y docente de la UIDE, explica que teóricamente no debería haber afectaciones porque la tributación está establecida en la ley y una nueva dirección "simplemente debe hacer cumplir lo que ya está". Sin embargo, advierte que la realidad es distinta: "en la práctica sí existen siempre algún tipo de impacto" cuando hay cambios en la dirección.

El cambio de dirección no representa modificaciones inmediatas en las obligaciones tributarias. Los plazos de declaración, los procedimientos establecidos y los sistemas digitales continúan operando con normalidad.

Altamirano señala que el impacto puede manifestarse en situaciones específicas, como empresas inmersas en procesos de renegociación, coactivas o juicios, donde pueden lograr "acceso a ciertos tratos preferenciales". Según el experto, la experiencia histórica muestra que los cambios de dirección pueden generar oportunidades para "un mejor acercamiento" que permita extensiones de plazos o acuerdos de pago más favorables.

El sector empresarial observa este relevo con particular atención porque el gobierno ha venido analizando diversas propuestas para fortalecer las finanzas públicas, entre ellas la revisión de exenciones tributarias que actualmente benefician a empresas en procesos de inversión.

La recaudación tributaria va en aumento

El nombramiento ocurre en un contexto favorable para la recaudación tributaria. Este año ha mostrado un repunte impulsado por la reforma fiscal que elevó el IVA al 15% y por las medidas de control a la evasión implementadas durante la gestión anterior. El SRI genera aproximadamente el 70% de los ingresos fiscales del Estado.

La gestión de Damián Larco se caracterizó por impulsar la modernización tecnológica y la digitalización de servicios tributarios. La recaudación mostró recuperación tras los efectos de la pandemia, aunque enfrentó críticas por demoras en la devolución del IVA a grupos vulnerables.

El cambio de mando se produce mientras el país atraviesa su quinto día de paro nacional y el gobierno enfrenta presiones fiscales importantes. La nueva directora deberá mantener los niveles de recaudación en medio de las pérdidas económicas que generan las manifestaciones en el norte del país.

"La historia ha mostrado que cambios en la dirección del SRI sí tienen un impacto positivo o negativo, depende cómo se los ve", concluye Altamirano. Para las empresas y contribuyentes, lo recomendable es mantenerse informados sobre los primeros anuncios de la nueva administración.

Navarrete es ingeniera comercial con maestría en Finanzas y Proyectos Corporativos. Dentro del SRI se desempeñó como delegada de la Regional Litoral Sur y previamente trabajó como ejecutiva en entidades bancarias.

