Solo los pasajeros que lleven desde 10.000 dólares deben llenar el Formulario de Registro Aduanero para salir o ingresar a Ecuador.Archivo/Expreso

Aduana alerta sobre página que cobraba por un trámite gratuito

El Senae advierte que el Formulario de Registro Aduanero es gratuito

Detectan una página que estaba cobrando por el Formulario de Registro Aduanero, que se debe llenar cuando el viajero sale o ingresa a Ecuador con dinero o cualquier bien valorado desde 10.000 dólares, indicó el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae).

Al parecer esta página que no es oficial, no pertenece a la Aduana de Ecuador estaría cobrando 22 dólares por el trámite. Las autoridades ya están investigando esto para proceder a la debida sanción, según lo que determine la ley.

La autoridad de control advierte que este trámite es totalmente gratuito y se realiza en línea, ingresando únicamente a la página oficial: www.aduana.gob.ec

El requisito de llenar el formulario está vigente desde el 29 de julio de 2025. Con esta medida, la autoridad busca prevenir delitos como el lavado de activos, mejorar la trazabilidad de bienes transportados por viajeros y proteger la economía nacional.

¿Quién debe llenar el formulario?

Los viajeros y tripulantes deben completar el formulario si llevan o traen bienes o instrumentos con un valor igual o superior a 10.000 dólares, o su equivalente en otras monedas.

La Aduana ha enfatizado que esto no aplica solo para quienes transportan dinero en efectivo, sino también para instrumentos negociables como bonos, cheques, letras de cambio, certificados, pagarés y otros.

Asimismo, aplica en caso de portar joyas o piedras preciosas cuyo valor sea desde 10.000 dólares o superior.

