3 de cada 10 ecuatorianos trabajan en lo que soñaron de niños

Apenas 3 de cada 10 trabajadores en Ecuador ejercen la profesión que soñaron de niños, según el estudio “¿Trabajas en lo que soñabas?” del portal de empleos, Multitrabajos, realizado en el marco del Día del Trabajador, a celebrarse el próximo 1 de mayo.

El informe que, por ende, revela que el 73 % de las personas trabajadoras no están realizando el trabajo que inicialmente desearon hacer, también añade que el porcentaje de Ecuador es el segundo más bajo de la región. Argentina lidera la tendencia con el 79%, seguida por Panamá (75%) y Chile (74%) y Perú (62%).

Además, añade Multitrabajos en su reporte, esta tendencia aumentó 4 puntos porcentuales respecto a la edición anterior del estudio en 2024, cuando el 69% de los ecuatorianos afirmaba lo mismo, y se mantuvo igual con respecto a 2021.

6 de cada 10 trabajadores está optimista con su empleo

No obstante, el mismo estudio señala que, aunque no trabajen en lo que soñaron en su niñez, el 64 % de los trabajadores, se siente optimista con lo que actualmente hacen. Por ejemplo, entre sus respuestas en la encuesta, señalaron que estar felices porque encontraron su verdadera vocación; sentirse satisfechos, ya que lo que las personas quieren en la niñez o adolescencia no necesariamente es lo mejor; estar agradecidos por tener trabajo, aunque no sea en el área que estudiaron o soñaron; y sentirse esperanzados, debido a que están utilizando esta experiencia para explorar nuevas áreas y ampliar sus horizontes profesionales.

En contraste, el 36% dijo sentirse insatisfecho o frustrado, por no realizar un trabajo que le gusta.

“La incongruencia entre los sueños y la realidad profesional es una tendencia creciente en Ecuador: el 73% de los talentos no trabaja en la profesión que soñaba en su infancia. Sin embargo, esta diferencia no siempre se traduce en una experiencia negativa. El 64% de las personas trabajadoras se muestra optimista pese a desempeñarse en un área distinta a la que soñaba o estudió, lo que refleja una alta capacidad de adaptación y resignificación del camino laboral”, explica Miguel Bechara, vocero de Multitrabajos para Ecuador.

En este estudio de Multitrabajos participaron 3.183 personas trabajadoras de Ecuador, Argentina, Chile, Panamá y Perú. La investigación explora si los talentos ejercen la profesión con la que soñaban en su infancia y para la que estudiaron, y cómo impacta la incongruencia entre sus aspiraciones y su realidad laboral, detalla el informe.

