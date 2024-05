Desde este 1 de mayo crece el monto a recibir por devolución del IVA

Desde este miércoles 1 de mayo, el monto máximo que pueden recibir los adultos mayores y las personas con discapacidad por devolución del IVA, será mayor al de los meses anteriores.

Es decir, mientras que hasta abril un adulto mayor podría recibir por devolución hasta no más de $110,4, ahora, a partir de este mes, ese monto será de $138.

Este aumento se da por el alza del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que pasó del 12% al 15 % en abril pasado.

Aunque el alza del IVA fue en abril, recién para las solicitudes de devolución del mes de mayo, los adultos mayores podrán contar con un aumento en el monto a recibir, ya que el beneficio ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) se solicita un mes después de la emisión de los comprobantes.

No obstante, para expertas en Contabilidad como Jacqueline Gurumendi, este aumento solo hará que se sigan retrasando los pagos que miles de personas esperan desde el mes de noviembre del año pasado, ya que ahora la entidad deberá pagar más y continúa diciendo que la demora de pagos es por falta de dinero.

Como ya lo ha contado EXPRESO, desde finales del año pasado, cientos de personas vienen reclamando, principalmente a través de las redes sociales, que sus abuelos y padres esperan el pago de la devolución del IVA que no se les había cancelado hasta abril.

Desde el SRI se indica a este medio que los retrasos en los desembolsos, se deben a la falta de liquidez y que “se siguen realizando las acreditaciones con los fondos que el Ministerio de Economía y Finanzas va asignando”, aunque no pueden mencionar hasta qué mes se ha acreditado.

Retrasos que se dan a pesar de que el reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que el pago por devolución debe concretarse en 90 días para personas con discapacidad y en 60 para adultos mayores, tras hecha la solicitud.

No obstante, Gurumendi señala que el SRI no tiene en realidad justificación ya que la entidad mes a mes recibe pagos de los impuestos de IVA de personas naturales y de compañías grandes y pequeñas. “No se justifica. El atraso ya es insostenible. Tengo clientes con fecha de solicitud desde noviembre y aún no les pagan. Desde el SRI solo nos indican que debemos esperar. Jamás se habían retrasado así”, menciona.

Además de retrasos a las personas de la tercera edad, el SRI tampoco está haciendo las devoluciones de Impuesto a la Renta. Un desembolso, dice Gurumendi que, de acuerdo a resolución del SRI, debería ser aprobado de manera inmediata hasta máximo una semana, pero que ya lleva dos meses en espera.

Hasta febrero pasado, la deuda del SRI con los adultos mayores y personas con discapacidad estaba por los 100 millones de dólares. Una deuda que, en marzo pasado, el director del SRI, Damián Larco, mencionó que la entidad espera cancelarla entre abril y mayo.

