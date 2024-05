¿Cuánto tiempo durará la suspensión del juicio político?

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, enfatizó que fue la Procuraduría General del Estado la que habilitó al Consejo de la Administración Legislativa (CAL) para la suspensión del proceso de juicio político contra la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, debido a su situación de doble vulnerabilidad tras el anuncio de su embarazo.

En una entrevista con Radio Centro, el titular del Legislativo expuso que, al tratarse de la primera vez que se presenta una situación así, enviaron la consulta y se limitaron a "recoger la resolución de la Procuraduría, sin añadir ni quitar nada".

Kronfle explicó que se le hicieron dos interrogantes a la entidad: la primera fue: "En una situación de alto riesgo y alta vulnerabilidad como esta, ¿qué se debe hacer?" Y la segunda fue: "Cuando existe una enfermedad catastrófica, ¿cómo se debe proceder?"

"En ambas preguntas, el procurador ha sido bastante claro: es hasta que pase esa situación de vulnerabilidad y de alto riesgo. Una vez que pase esa situación, se puede retomar el juicio político", indicó.

Es decir, está suspendido mientras está en situación de vulnerabilidad y este caso es de doble vulnerabilidad… Es decir, mañana puede pasar la situación de doble vulnerabilidad y de alto riesgo; una vez que pase esa situación se puede retomar el juicio político". Henry Kronfle Presidente de la Asamblea Nacional

Aunque no precisó fechas, resaltó que no se pueden determinar tiempos exactos porque también se debe tomar en cuenta que Salazar cumple una doble vulnerabilidad: una por tener un embarazo de alto riesgo debido a su edad, 42 años, y otra por el bebé que está en su vientre. Sumado a esto, la presión que lleva consigo al estar al frente de investigaciones tan importantes como los casos Metástasis y Purga.

Agregó que las interrogantes fueron enviadas con todos los certificados médicos y justificaciones, y la respuesta fue afirmativa para evitar la doble vulnerabilidad por temas constitucionales. Una vez que llegó el escrito de la Procuraduría, convocaron a sesión al CAL.

#ENTREVISTA | El juicio contra la fiscal Diana Salazar queda suspendido solo temporalmente debido a su situación de doble vulnerabilidad y alto riesgo. El presidente la @AsambleaEcuador, @HenryKronfle, aseguró que el proceso podría reanudarse una vez que las condiciones de salud… pic.twitter.com/ZUA2PRkOsE — CENTRO Digital (@radiocentroec) May 20, 2024

En vista de los cuestionamientos del correísmo, que afirma que se trata de un show y de la confabulación de varias entidades para proteger a la fiscal, Kronfle lamentó que estos señalamientos provengan de otra mujer que se ha identificado como defensora de las luchas femeninas y de las madres de familia.

#ATENCIÓN @LuisaGonzalezEc se manifestó acerca del caso de Diana Salazar: “Nosotros desde la @BancadaRC5 vamos a seguir en el proceso de juicio político porque al momento está suspendido, eso no quiere decir que se ha eliminado. Probablemente, la Señora Fiscal busca evadir esto… pic.twitter.com/5Kvy9ohNAN — Ecuador En Directo (@EcEnDirecto) May 20, 2024

"Primero, están desinstitucionalizando al país; y segundo, es un comentario bastante grave porque se habla a la ligera sobre instituciones que trabajan de manera independiente. Creo que son patadas de ahogado. Definitivamente, comentarios de una excandidata presidencial que dice que supuestamente es un show... Es odio político".

En referencia al llamado de atención escrito que se le hizo a la legisladora Pamela Aguirre, quien también es la presidenta de la Comisión de Fiscalización y permitió el acceso telemático del prófugo de la justicia Ronny Aleaga en una sesión en la cual se llamó a la fiscal a comparecer, Kronfle expuso que se actuó conforme lo establece la ley.

En primera instancia, es una amonestación, y si se vuelve a cometer la misma falta o una de ese tipo, se dará una sanción "grave o muy grave... Tenemos que medir a los asambleístas con la misma vara". Puntualizó que ya hay un antecedente en acciones de comportamientos como lo ocurrido con la legisladora Mónica Palacios.

"Hay lo jurídico y hay lo ético. Una cosa es violar la Ley de la Función Legislativa y otra es violar procedimientos de otras funciones del Estado... No está rompiendo el proceso legislativo. El problema es que es un prófugo, y ella como abogada sabe que esa comparecencia, de haberse dado, podía contaminar el proceso... Y podía hacer que la fiscal se aleje del caso y caiga en otras manos con posible contaminación del caso. Si bien es cierto no hay ruptura del proceso leer, esta emboscada de esta naturaleza no es parte del comportamiento probo que debe tener un asambleísta... Mañana puede usted ir a comparecer y le sacan una culebra, un tigre y usted tiene que enfrentarse y defenderse de ello y eso no es correcto... Si esto se vuelve a dar no solo con la fiscal, sino con otra autoridad que puede comprometer la imagen de la Asamblea y comprometer los procesos fuera del Legislativo, las consecuencias pueden ser graves o muy graves", advirtió Kronlfe.

