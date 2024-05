Con el anuncio de que será mamá, Diana Salazar desactiva a sus perseguidores

El anuncio del Consejo de Administración Legislativo, CAL, de suspender el juicio político a la fiscal Diana Salazar fue el broche final de una de las más prolongadas y brutales historias de acoso político que se recuerde desde el retorno a la democracia. La feroz embestida del correísmo a la fiscal, que parecía iba a prolongarse al menos hasta principios del 2025, se apagó de la forma más insospechada.

Lea también: Daniel Noboa asegura que se construirá una nueva cárcel

"Esto cambia las reglas del juego", Diana Salazar sobre su embarazo | Video Leer más

En un video de apenas dos minutos y 23 segundos, Salazar comunicó un hecho contra el que no hay argumentos políticos que puedan servir; ni siquiera para el más perverso de los enemigos: va a ser mamá. Con el añadido de que el juicio político pondría en riesgo su período de gestación. ¿Contra eso qué?

Hasta pocos días antes del anuncio de la fiscal, el correísmo había dejado en claro que era capaz de hacer cualquier cosa con tal de destruir a Salazar. Ya no de censurarla y destituirla sino simplemente destruirla porque el juicio político en la Asamblea estaba prácticamente perdido: ya no había votos y lo único que quedaba era golpear lo que más se pueda y a través de cualquier estrategia la imagen y las emociones de la funcionaria.

La emboscada del lunes 13 de mayo, con la que intentaron colar a Ronny Aleaga en una comparecencia a la que había ido la fiscal para informar sobre el caso León de Troya, es la prueba de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Desde hace meses, Aleaga viene con el cuento de que mantuvo una relación íntima con la fiscal y ha estado desesperado porque su versión tenga algo de credibilidad. El muy torpe estaba dispuesto a jugar el papel de mafioso para manchar la reputación y las sensibilidades de Salazar. Ponerlo frente a la fiscal para sostener eso y seguramente mostrar chats que en un juzgado no hubieran sido validados era un claro intento por manchar a la fiscal y vapulearla emocionalmente. La idea era de una perversidad sofisticada, digna de las más sombría y tétrica serie de Netflix.

Tengo un mensaje importante que compartir con todas y todos.

Gracias siempre por su apoyo.https://t.co/55u589yjY6 — Diana Salazar M. (@DianaSalazarM2) May 16, 2024

Pero si la desesperación correísta no tenía límites como lo demostró la emboscada de Aleaga, el anuncio del jueves por la noche de la fiscal lo cambió todo. ¿Cómo insistir en fabricar emboscadas si ahora la víctima es una mujer en estado de gestación? Difícilmente existe un concepto que blinde más a una persona que la de la maternidad. La maternidad es, desde el inicio mismo de la humanidad, uno de los conceptos más sacralizado en casi todas las culturas. Desde las figuras de las valdivias de Santa Elena hasta el de la Virgen María en el catolicismo, la idea de la madre es lo más cercano a lo sagrado que tiene la humanidad. “Mi condición cambia las reglas de juego”, dijo Salazar quien añadió que esas reglas nunca han estado escritas pero que obedecen a la esencia más profunda del ser humano.

Gissela Garzón: “Se han coludido entre instituciones para defender a la fiscal” Leer más

Te puede interesar: CNT, la 'gallina de los huevos de oro' de los investigados en caso Encuentro

El efecto del anuncio fue contundente. De no haber sido por el desaguisado infame de la excandidata presidencial correísta Luisa González, que se permitió decir que el embarazo es un “show”, los esperados alegatos del correísmo se pasmaron. Hasta Rafael Correa, cuyo odio y sed de venganza con Salazar no tiene parangón, moderó su discurso y se expresó como un ser humano ejemplar. Respetamos a las mujeres gestantes, dijo Correa desde Bélgica, aunque eso sí, no se quedó con las ganas de decir que lamentaba que no haya el juicio para demostrar ahí la calidad de persona que, sostiene, es Salazar. El tono de Correa era de capitulación.

Legisladores de las diferentes bancadas reaccionaron tras la decisión del CAL de suspender el proceso del juicio político a la fiscal Diana Salazar. Indicaron que esto es temporal.



Revísalo 👉 https://t.co/Lp4mq42QqE pic.twitter.com/15tyqHF99M — Diario Expreso (@Expresoec) May 17, 2024

Asamblea: CAL suspende solicitudes de juicio político contra Diana Salazar Leer más

El video de Salazar es una joya de la comunicación y la recursividad política. Por eso mismo ocasionó el impacto que ocasionó. “Pronto seremos cuatro”, dijo la fiscal al hacer el anuncio de su embarazo, lanzando a la audiencia la imagen de una persona cuya sensibilidad está conectada a la idea de la familia, cuando sus oponentes, es decir los correístas, son precisamente todo lo contrario: ninguno de sus cuadros, incluyendo al mismísimo Rafael Correa, llevan una marca familiar. Seres solitarios y llenos de veneno.

También estuvo en el video la idea de la mujer que rompe paradigmas. “Mi condición cambia las reglas”, dijo y luego aludió a la idea de que, si bien no existen normas escritas para su caso, existen lógicas humanistas para que no se le imponga la necesidad de ir al juicio. Salazar sutilmente se posicionó, y lo dijo, como una mujer que rompe los techos de cristal, anhelando convertirse en un antecedente para las mujeres que vengan luego de ella. Y de paso con su recuento de la relación que lleva con un “compañero maravilloso” desde hace tres años, atacó contundentemente las amenazas de Aleaga que quedó como el tóxico que solo quiere destruir a una mujer. Jaque y mate: Diana Salazar dejó en off a sus enemigos.

Si quiere leer esta y otras noticias, suscríbase a EXPRESO. SUSCRÍBASE AQUÍ