Dragado: Prefectura del Guayas multa y vigila al Consorcio por incumplimiento

Contra el reloj. La llegada de la draga al puerto marítimo de Guayaquil, a bordo del navío Run De, se tropieza una vez más. Como si fuese una maldición. En esta ocasión, que dibuja una cuarta cruz en el calendario de planificación de la Prefectura del Guayas, se debe a un segundo desperfecto mecánico que registra la embarcación en las mismas piezas que se averiaron el pasado 11 de noviembre, problema que mantuvo a la nave estacionada en el puerto marítimo de Majuro, en Islas Marshall, por trabajos logísticos y de reparación.

Un desperfecto que, según la Prefectura del Guayas, se logró resolver el 8 de enero pasado, logrando que la nave retomara su viaje hacia el puerto guayaquileño. Día en el que, también, los 13 candidatos que compiten por liderar la provincia tuvieron un cara a cara en un debate promovido por el Consejo Nacional Electoral (CNE). No obstante, el viaje que coincidió con la cita electoral solo duró 72 horas porque, tras una nueva falla mecánica, “el capitán de la nave decidió regresar a la isla”, ubicada en el Pacífico norte.

Estos retrasos se han traducido, según Eduardo Falquez, coordinador general estratégico de la Prefectura del Guayas, en un incumplimiento de contrato por parte del contratista, el Consorcio Dragando por Guayas. “Ellos debieron haber arribado a Ecuador en el mes de diciembre (2022). Por no haber llegado, la dirección de Riego, Dragado y Drenaje de la Prefectura ha notificado al Consorcio que le ha aplicado una sanción, tal como lo estipula el contrato firmado”.

El incumplimiento de contrato del que habla Falquez, que debe concluirse en el plazo de 900 días, a partir del 7 de junio de 2022, se da lugar en el rubro de transporte de los equipos para ejecutar el dragado del río Guayas. “La contratista tenía 90 días para trasladar los equipos desde China hacia Ecuador. El plazo ya venció y por eso es la sanción”. Sin embargo, explica Falquez, pese a que “ hay un retraso, el contrato está en vigencia y se está cumpliendo en lo que corresponde a obra civil en territorio ecuatoriano”.

EXPRESO solicitó detalles al Consorcio Dragando Por Guayas sobre el atraso y la sanción que señala Prefectura, pero desde allí dijeron que en los próximos días darán declaraciones.

Este nuevo tropiezo de la draga, a borde de un buque que se ha averiado en dos ocasiones consecutivas, es en materia electoral, para los expertos en comunicación y estrategia política, un ‘as bajo la manga” para los candidatos a la Prefectura del Guayas que, al final del día, no influye en el electorado. “La draga no está en el radar de la gente, pese a que es una obra importante. No está en ese listado de cosas que ellos sienten que necesitan, como seguridad, que a los agricultores se les respete el precio de sus productos, el arreglo de sus vías, entre otras cosas”, explica Jorge León, experto en comunicación estratégica y asesoría política.

León diagnostica que el retraso de la draga podría influir en la credibilidad de la actual prefecta del Guayas, Susana González, el día que se dé por terminado el contrato del dragado del río Guayas, “o que alguien diga públicamente que la draga no va a llegar. Mientras tanto, los retrasos y lo que pueda suceder en el proceso no influyen ni repercuten en el candidato, porque (el tema) no está en el radar del votante. Ellos están esperando otras cosas, como seguridad”.

Asimismo, el politólogo Daniel Molina considera que el retraso de la draga se convierte en una herramienta electoral para los contrincantes de la actual prefecta del Guayas, quien apunta a la reelección. “Politizó la obra y la convirtió en un tema prioritario. Por eso los candidatos que aspiran a la Prefectura lo usan como una estrategia en su contra”, sostiene Molina, al añadir que pese a que otros políticos quieran hacer convencer al electorado de que es un tema prioritario y atacar, no repercute entre los votantes, “porque ellos tienen otras prioridades”.