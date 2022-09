Arranca la carrera electoral y los aspirantes a uno de los más de 5.000 cargos públicos principales que estarán en juego este próximo 5 de febrero delinea su plan de trabajo y el futuro del dragado del río Guayas en el caso de llegar a la Prefectura del Guayas. Francesco Tabacchi va de la mano del movimiento oficialista CREO en su primera incursión en la política. Incursiona en este nuevo ámbito, según dice, cansado de que los políticos no resuelvan los problemas a la provincia. Pese a ser crítico, dice, la organización política del presidente Guillermo Lasso lo escuchó. Ahora como su precandidato arremete contra la principal carta de la gestión socialcristiana en la Prefectura: el dragado del río Guayas.

- Se cansó de que los políticos no solucionen los problemas de la gente. ¿Cuáles son esos problemas de la provincia y sus soluciones?

- Nuestro plan de trabajo, que es más uno de servicio, se llama PAE, que consiste en producción, alimentación y empleo. La producción desde todos los cantones rurales, generando sembríos, actividad agrícola, que al mismo tiempo dará 200.000 plazas de trabajo, generando una buena alimentación que la llevaremos a Guayaquil. Mire, el dragado cuesta 50 millones de dólares. Es el equivalente a subsidiar 20.000 hectáreas, generar empleo y darle desayuno escolar gratuito a todos los niños de la provincia para los próximos cuatro años.

- ¿Qué me quiere decir? ¿El dragado no es prioritario?

- El dragado es importante, pero no es una urgencia. Si fuera el prefecto, postergaría el dragado por dos años. Y con esos 50 millones generaría producción, empleo y desayunos escolares.

- Postergarlo para redireccionar esos recursos, mas no porque existe irregularidad en el proceso, ¿o sí?

- Aparentemente, el dragado cumple con todos los procesos. Aparentemente es una obra importante. Pero en una campaña millonaria de publicidad para decir que se hará el dragado, nos mienten. Nos dicen que el dragado va a solucionarle los problemas a los agricultores y ganaderos, eso no es verdad. Así como tenemos una emergencia de seguridad, ahora es de empleo y comida. Esas son las urgencias ahora.

- Usted toca el tema de la seguridad. ¿Cómo responder a esa urgencia?

- La seguridad es un tema que hay que entrar a tratarlo inmediatamente. Al Gobierno le falta mucho por hacer, que ya no podemos decir qué es de nuestra competencia y qué no es. Esto se ha convertido en una competencia de la empresa privada, la sociedad civil, de los gremios de la comunicación. De aquellos gobiernos locales que dicen que no es su competencia, pues sí lo es. Tienen que buscar alianzas, convenios como la creación de nuevos puestos de auxilios, de cuerpos policiales en los cantones. Y exigirle al Gobierno que cumpla su parte.

- Cuando se habla de seguridad en la zona rural, siempre salta la propuesta del porte de armas. ¿Está de acuerdo?

- Estoy a favor que las personas que puedan tener armas, que tengan los permisos, que cumplen con requisitos, que estén preparadas, que puedan adquirirla y quiera, que lo hagan. Bajo ninguna circunstancia, las armas en manos de los ciudadanos son la solución al problema. Para eso está el Estado. Él debe resolver los problemas de seguridad de los ciudadanos.

- Por el volumen de votantes, es Guayaquil la que termina decidiendo el próximo prefecto y el aspirante a la Alcaldía de Guayaquil termina siendo esa puerta a este bastión para el aspirante a prefecto. ¿CREO tendrá candidato a la Alcaldía?

- Vamos a ver quién es. Me encargaré de ser la persona que transmita las necesidades de la gente y de quienes la puedan cumplir... Hay un candidato. No lo conozco por ahora. Espero conocerlo en los próximos días.

- Aspira a una tajada del pastel electoral que disputan otros candidatos. ¿Qué lo diferencia a usted de Susana González, Andrés Guschmer, Nicolás Lapentti y otros de esa línea?

- Todos queríamos a alguien nuevo, fresco, que no haya estado en política. Alguien que no reciba un cheque del Estado. Querían a alguien preparado. Que represente a un gremio. Que pague impuesto. Aquí estoy. Ahora la gente tiene que conocer y compararme. Estamos listos.