Chayanne en Ecuador: Fans se alistan para recibir al ídolo puertorriqueño

Sonrisas, gritos y emoción acompañaron las extensas filas en el Estadio Olímpico Atahualpa de la capital, donde cientos de personas esperaban para recibir al cantante puertorriqueño Chayanne, que llegó al país a presentar su Bailemos Otra Vez Tour 2025.

Las puertas del estadio se abrieron a las 17:00 y desde esa hora, los fans empezaron a llegar. Diez de las trece localidades habilitadas se habían agotado semanas atrás, mientras generaciones de seguidores esperaban para escuchar éxitos como Salomé, Baila baila, Provócame y Tu pirata soy yo, entre otros hits.

El público llegó desde todos los rincones de la sierra, entre ellos Adriana Endara, que llegó desde Ibarra junto a sus amigas de la época colegial. "Ni bien vimos que venía Chayanne compramos nuestras entradas. Su música es la música con la que bailamos en nuestras primeras fiestas, las que nos dedicaron los primeros novios. Ahora todas somos mamás, pero queríamos venir a cantar y a recordar", contó.

Hasta el estadio también llegó Estefanía Orozco y un hija Melanie, de 50 y 25 años. Respectivamente

Para la joven, las canciones del artista marcaron su infancia. "Mi mamá es fan desde que me acuerdo", afirma. "No hay canción que no me sepa, por ella".

El romance también fue un gran incentivo para los fans, muchos de quienes llegaron en pareja a cantat juntos los himnos de Chayanne al amor. "Tu pirata soy yo es nuestra canción", dijo Wilson Añazco, que acudió al concierto junto a su esposa.

Sonido y seguridad, dos componentes claves

El escenario es uno de los montajes más complejos en realizarse este año, aseguró Emilio Mejía, productor técnico del evento. "Trabajamos con la misma estructura que ha utilizado el artista en su gira internacional, que se trata de una estructura con tecnología de punta", dijo.

Así mismo, un amplio operativo de seguridad se ha instalado para garantizar el orden, entre ellas, la instalación de un “búnker” de hierro para evitar los llamados portazos y un Puesto de Mando Unificado con más de 600 agentes privados.

Controles de tránsito también se llevan a cabo. La calle José Correa —ubicada junto al estadio Atahualpa— estará completamente cerrada durante el evento. También se realizarán controles en las calles Sebastián Quintero y Manuel María Sánchez.

La Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajeros Quito informó que garantizará la movilizaciones de quienes estén en el show, extendiendo los horarios de atención de la Ecovía hasta la 01:00 y despachando las unidades cada ocho minutos.

El artista se recorrió la capital

Chayanne aterrizó en Quito el miércoles 9 de julio. Tras llegar a la capital, el artista visitó La Ciudad Mitad del Mundo, donde se tomo fotos y videos, y compartió con un grupo de fans que se encontraban en el sitio.

"Para mí, aunque no está, esta es una de las maravillas (del mundo)", señaló, y agregó que el país y su gente lo tenían "completamente enamorado".

Con respecto al recital, los organizadores señalaron que Chayanne no pidió nada especial para el camerino que tendrá en el Estadio Olímpico, y que entre sus requerimientos, únicamente había "sopita de pollo".

Tras presentarse en Quito, el cantante llevará su show a Guayaquil el sábado 12 de julio.

