El país enfrenta oficialmente una nueva ola de contagios de COVID-19, pero a diferencia de los brotes anteriores, esta vez no se observa una afluencia masiva hacia los centros de vacunación, pese al llamado de las autoridades de Salud y de los médicos en general a aplicarse los refuerzos. Por el contrario, aunque la llamada tercera vacuna empezó a inocularse en el país desde enero y la cuarta desde abril pasado, estas no han logrado pasar todavía del 40 % y 10 % de la población, en su orden.

El hecho de que el cuadro médico sea menos complicado y mortal que al inicio de la pandemia; y que algunos ciudadanos reporten reacciones más fuertes y por más tiempo que las primeras vacunas, son las principales causas de ello.

Como publicara este Diario, ya la tercera dosis había sorprendido a quienes la primera no les significó nada más que algo de somnolencia o un leve y pasajero dolor por el pinchazo. Con la tercera, en cambio, surgieron reportes ciudadanos de cuadros de astenia o sensación de cansancio, dolor de cabeza, muscular, escalofríos y fiebre; que en algunos casos se extendían por varios días.

Ahora, personas que se han aplicado la cuarta dosis también reportan un cuadro de efectos que los han ‘tumbado’.

No obstante, médicos que siguen el proceso de la pandemia y la vacunación niegan que esto sea una situación común. “No hay evidencia científica de eso”, dice a EXPRESO el médico, investigador y divulgador científico, Esteban Ortiz.

Consultado por separado, en esa respuesta coincide el doctor especialista en Infectología, Washington Alemán, quien ha seguido de cerca la evolución de la pandemia como integrante de la mesa técnica de Salud del Municipio de Guayaquil.

Reconoce que es posible que algunas personas puedan sufrir reacciones más fuertes, pero asegura que no es lo usual. “Son casos excepcionales, no la generalidad. La generalidad es que hay miles de personas que se vacunan y no pasa nada. La excepción es si los síntomas a veces te puedan durar de dos a tres días, pero son poco frecuentes”, insiste el médico.

Los especialistas también descartan que las vacunas y sus refuerzos generen reacciones alérgicas, ni siquiera a los pacientes con fondo alérgico. Así lo expone, por ejemplo, el médico alergólogo Iván Chérrez.

Su colega, el doctor alergólogo Pablo Torres, niega que a las personas alérgicas o asmáticas se les disparen crisis por las vacunas. Advierte que estos casos podrían estar provocados por estímulos como el estrés, ansiedad y otros problemas psicológicos.

De manera didáctica, anota que después de la aplicación de cualquier vacuna hay algunos efectos esperados y que eso va a depender del organismo de cada persona. “Gran parte de las reacciones a cualquier vacuna son leves y conocidas. También hay otras más molestas en algunos pacientes. ¿Cuál será mi tipo de reacción?. Eso no se puede saber porque eso va a depender de diversos factores”.

En el caso de la COVI-19, dentro de los esperados cita que hay síntomas como los de un trancazo o resfriado, que se pueden superar con medicamentos y son de fácil curso.

Y al igual que todos los consultados, enfatiza que los beneficios de vacunarse son mayores que el riesgo de no hacerlo. No solo para evitar un cuadro grave, sino para reducir las posibles secuelas en caso de infectarse o reinfectarse.