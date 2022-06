Las estrategias para combatir la seguridad se desvanecen en medio de los dimes y diretes de las autoridades. La disputa entre el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, y la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, tiene tintes de campaña política. Así lo insinuó Arosemena a través de un comunicado titulado ‘Alcaldesa en plena campaña electoral’, en el que sostuvo que Viteri tiene errado el concepto de trabajar en equipo en pro de la seguridad.

Arosemena a Viteri: "Trabajar en equipo no consiste en disfrazarse de Top Gun" Leer más

“Trabajar en equipo no consiste en disfrazarse de Top Gun y montar un show llevando decenas de camionetas de la ATM y CSCG hasta Quito malgastando los recursos. Eso no es correcto”, puntualizó Arosemena, como reacción a la participación de Viteri en la que expuso su propuesta para la seguridad de Guayaquil, acompañada por un contingente de agentes civiles, de tránsito y policías metropolitanos de Guayaquil.

Evento previo a la primera reunión de seguridad en la que el presidente Guillermo Lasso convocó, en Quito, a los alcaldes, prefectos y gobernadores para establecer estrategias para erradicar la problemática.

Buen día para estar unidos, mal día para hacer un show más. @CynthiaViteri6 pic.twitter.com/BTt90yvAfI — Pablo Arosemena Marriott (@parosemena) June 6, 2022

Para Angelo Macías, ciudadano de 37 años, las confrontaciones mediáticas entre el gobernador del Guayas y la alcaldesa de Guayaquil son sinónimo de “‘figureteo’ y campaña”.

“El Partido Social Cristiano ya está en campaña y obviamente está buscando la reelección. Pero aquí lo que pasa es que los dos son ‘figuretis’: Cynthia quiere ser la salvadora y Arosemena también, ahí está el problema. Lo peor de todo es que mientras están en esta contienda, nosotros seguimos sufriendo las consecuencias de la inseguridad”, opina Angelo.

La alcaldesa de Guayaquil llegó a la reunión de seguridad a pedir que le paguen 60 millones Leer más

Silvia Gamboa, comerciante de 51 años, comparte la opinión de Angelo, pero es más contundente al referirse a las autoridades. “Deberían dejar de andar peleando y señalándose. A nosotros no nos importa quién se disfraza, a quién le corresponde o quién dijo que lo iba a hacer. Solo queremos ver los resultados en las calles”.

Para otros, los impases que hay entre Arosemena y Viteri se asemejan a una pelea entre dos niños en etapa escolar.

“Deberían pensar más como autoridades y no como dos niñitos de kínder. Su único trabajo, para el que fueron elegidos por nosotros los ciudadanos, es dirigir bien esta ciudad y el país. Para ellos no es importante resolver el problema de la delincuencia de manera inmediata porque siempre, ellos y su familia, tienen seguridad. Nosotros no. Por eso usted los ve que tienen tiempo hasta para pelear y no hacen nada”, sostiene Carina Sánchez, quien señala que las contiendas entre políticos no son recientes, “han existido desde siempre y responden a la demagogia con la que ellos pretenden evadir responsabilidades y victimizarse por su inoperancia e incompetencia”.