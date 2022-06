La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, llegó al primer encuentro de seguridad que se realiza en el Colegio Militar Eloy Alfaro de Parcayacu a pedir recursos. "60 millones le debe a Guayaquil" se leía en un papel que exhibió desde el sitio en el que le tocó ubicarse en la reunión a la que acudieron alrededor de 300 alcaldes, prefectos y gobernadores del país.

Ella trajo una propuesta por escrito que presentó en una exposición en El Condado, en el norte de Quito. Dijo que, desde 2019, le han dado al gobierno central desde la cama que duerme el policía, la comida hasta levantar el cuartel Modelo y la Central del ECU-911 que dijo es la más moderna que tiene el país. Habló de la entrega de 15.000 cámaras, el nuevo grupo Pumas que va a estar en Guayaquil cuidando escuelas, centros comerciales, restaurantes y otros puntos. Insistió en que para todo eso han pedido la utilización de armas no letales. Habló de que en los últimos días se detuvo al menos 250 delincuentes con lo robado en las manos solo usando la fuerza física. Mencionó que todos los días recibe pedidos de la Policía, de Fuerzas Armadas porque no tienen comida, camas, chalecos. "Si nos han citado aquí solamente a contarnos lo que ya toda la ciudadanía conoce, entonces esta reunión no sirve para nada", señaló. Además agrego que a la reunión no han ido todos los alcaldes a tomarse 'un cafecito' sino a escuchar todos los planteamientos en materia de seguridad y a coordinar.

Y el pedido generalizado de las autoridades locales fue que se les dote de recursos.

Robert Castro, alcalde de Jama, insistió en que su provincia es una de las seriamente afectadas por eso se mostró abierto a aunar esfuerzos y coordinar. Aunque señaló que es competencia del Estado actuar en el tema de seguridad ofreció que las autoridades locales pueden colaborar. Matías Abad, gobernador de Azuay reconoció que les incomoda e indignan los hechos que ocurren en el país. Pero aclaró que el enemigo no es el gobierno, jueces y fiscales sino la delincuencia. Ratificó que otras autoridades también tienen que sintonizarse así como la ciudadanía desde un rol de prevención. Martín Jiménez, presidente AME regional 7 y alcalde de Yanztzaza, deseó que todas las autoridades en conjunto puedan encontrar las soluciones. La seguridad es responsabilidad del Ministerio de Gobierno pero estamos trabajando con cuerpos de policías municipales para tener territorios seguros, añadió.

La reunión inició al mediodía. Fue reservada. Previamente el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, destacó que desde la prevención y coordinación se puede ganar la guerra contra la delincuencia en una gestión compartida. En materia de prevención los GAD y la sociedad deben actuar como un solo puño y trabajar en estrecha colaboración y cooperación. Reconoció que combatir el flagelo tomará tiempo pero "si nos comprometemos en forma decidida, dejando las diferencias, obtendremos resultados a corto plazo" y el pueblo agradecerá concluyó.