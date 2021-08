Dos procesados más en el caso Seguros Sucre

Un tribunal penal emitirá en los próximos días su fallo en el juicio por un presunto lavado de activos que se sigue en contra de un exfuncionario de Seguros Sucre y su cónyuge. Otras dos personas recientemente fueron procesadas dentro del caso.

El proceso judicial se deriva de una investigación de la justicia de Estados Unidos, que en poco más de un año desentrañó una conspiración para lavar dinero de sobornos provenientes de contratos de la aseguradora estatal. Cuatro personas fueron sentenciadas en ese país: los ecuatorianos Juan Ribas, expresidente del directorio de Seguros Sucre; José Gómez-Avilés y Roberto Heinert, y el colombiano Felipe Moncaleano.

Ninguno de los enjuiciados y sancionados en ese país ha sido procesado ni vinculado en la causa penal que se tramita en Ecuador.

Localmente, en una audiencia efectuada el pasado 2 de agosto, se cerraron los alegatos dentro del juicio contra José Luis Romo Rosales, exgerente general de la empresa de seguros, y su esposa, Verónica Haro. El Tribunal de Garantías Penales de Durán deberá dar a conocer a las partes si declara la inocencia o culpabilidad de los esposos, que se encuentran detenidos desde mayo de 2020.

El 5 de febrero de este año, Gabriela Luzarraga, jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, los llamó a juicio. La Fiscalía los acusa de ser autores del delito de lavado de activos.

Joaquín Flor, abogado de la pareja, señala a EXPRESO que la defensa ha demostrado que la Fiscalía faltó a la verdad desde el primer día que judicializó este caso.

“Por ejemplo, se inventó que mi defendido tenía una transferencia por $ 1’790.640, pero le dijo a la jueza que por el asunto de la pandemia no tenía el documento a la mano para probarlo. Ha pasado un año y no pudo jamás demostrarlo. No hay una sola transferencia desde los EE. UU. o de alguna parte del mundo a Romo Rosales o a su esposa”, alega.

En el auto de llamamiento a juicio de los esposos, la jueza Luzarraga sobreseyó a Marina Vedani (esposa de Juan Ribas y acusada de presunta coautora), a Steban Sach (señalado como supuesto cómplice) y a la empresa Casa Mobeloft (vinculada a Vedani), tras considerar que los elementos presentados por la Fiscalía eran insuficientes para probar la existencia del delito y su presunta participación en el mismo.

Pero la parte acusadora apeló esa decisión y el asunto debía resolverlo la Sala Especializada de lo Penal del Guayas. Los jueces de esa unidad de justicia, en votación dividida, revocaron el auto de sobreseimiento dictado y emitieron el auto de llamamiento a juicio en contra de Vedani, Sach y la empresa Casa Mobeloft.

El 26 de julio último, el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón dispuso que se proceda con la captura de los dos procesados, toda vez que existía auto de prisión preventiva en su contra ordenado en la audiencia de su vinculación.

El inicio de la etapa de juicio contra ellos quedó suspendido hasta que sean detenidos o se presenten físicamente de manera voluntaria.

Consultado por este Diario, Osiris Sánchez, abogado de Vedani y Casa Mobeloft, señala que no existen pruebas que inculpen a sus clientes. “La realidad procesal es que en esos 374 cuerpos no hay una relación de hecho en la cual se compruebe que recibieron un pago”, agrega.

Según Sánchez, la acusación de la Fiscalía es una “sinrazón”, porque no ha vinculado a quienes fueron procesados en EE. UU. “Vedani y Casa Mobeloft nunca han sido funcionarios de Seguros Sucre, ni tampoco han recibido un contrato, y peor aún han tenido una relación comercial con esa compañía de seguros”.

Menciona que Marina Vedani vive actualmente en EE. UU. y que no puede venir al Ecuador. “Eso lo sabe Fiscalía, porque cuando procesaron a su esposo, a ella también le detuvieron los documentos. Hoy está en una condición deplorable, porque no puede regresar a su país, pero tampoco puede quedarse allá porque está en un proceso de detención por lo que el marido ha hecho”.

Antonio López Cobeña, abogado de Steban Sach, el otro procesado, también cuestiona el proceder de la Fiscalía en este caso. “Primero, lo llevaron a una audiencia acusándolo de autor de lavado de activos, y como no le pudieron probar nada, la fiscal Ivonne Proaño lo acusó de cómplice. Y ella quiso hacer válido inclusive un informe pericial en fotocopia, cuyo autor había fallecido, y ocultó eso a la jueza”.

Señala que a su cliente “no le ha demostrado la existencia de un solo centavo proveniente de un delito”.

De acuerdo con López, la parte acusadora no ha demostrado cuál es el delito fuente. ¿Por qué no han procesado en Ecuador a Ribas, Moncaleano y Gómez-Avilés? Ellos deben ser investigados porque acá se manejan delitos diferentes, cuestiona.

El abogado indica que no ha podido conversar últimamente con su cliente y que no sabe dónde se encuentra en la actualidad.

EL DETALLE

Diligencias. Las partes procesales presentaron sus alegatos de cierre. La última audiencia se efectuó el pasado 2 de agosto.

EN CONTEXTO

Cooperación

Basada en información recibida de EE. UU., la Fiscalía acusó por lavado de activos al exgerente general de Seguros Sucre y su esposa.

Sentencia

El pasado 23 de marzo, la justicia estadounidense condenó a Juan Ribas, expresidente de la aseguradora pública, a 51 meses de prisión.