Dos exjueces de Pastaza, a las puertas de juicio por cohecho

El juez nacional David Jacho anunciará este viernes 17, a las 14:15, si llama o no a juicio a los exjueces de Pastaza Aurelio Quito y Bolívar Torres. Ambos fueron acusados el miércoles por el fiscal subrogante Wilson Toainga como autores directos del posible delito de cohecho. El dictamen acusatorio se presentó en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio instalada en el mezanine de la Corte Nacional de Justicia.

Inicialmente la defensa del exjuez Quito buscó que a su cliente se le aplique el procedimiento abreviado pero el fiscal Toainga no aceptó la solicitud argumentando que no se habían cumplido los requisitos legales. Uno de ellos es que se trate de un delito flagrante, situación que no se presentó.

En la audiencia no hubo mayores reparos ni vicios de procedimiento y procedibilidad, alegados por los defensores de los exfuncionarios procesados.

Durante la fundamentación de su dictamen acusatorio el fiscal presentó alrededor de 50 elementos de convicción para pedir que Quito y Torres sean llamados a juicio.

Entre ellos se citaron informes de inspección ocular técnica, versiones sin juramento, certificaciones del Consejo de la Judicatura, informes periciales de audio, video y afines, análisis de llamadas telefónicas, entre otros. Durante la diligencia el fiscal anunció los elementos que presentará en caso de un eventual juicio. Se trata de pruebas testimoniales, periciales y documentales.

El exjudicial fue denunciado por el juez de la Corte de Pastaza, John Álava, el 29 de agosto de 2019 por supuestamente haberle ofrecido beneficios administrativos y económicos para que ratifique una sentencia dictada en una acción de protección presentada en el caso del río Piatúa.

Álava había pactado la entrega de dinero en un restaurante de la ciudad de Puyo, en Pastaza, el 3 de septiembre del año pasado. Previamente comunicó a las autoridades.

Cuando la reunión se concretaba el sospechoso le entregó dinero contenido en dos cajas de cartón. Fue en ese momento que se produjo la detención del juez Quito.

Rigoberto Ibarra es el defensor del exjuez Quito. Durante su intervención cuestionó que en el caso se han violado procedimientos. Citó por ejemplo que en cuestión de minutos se abrió la investigación previa y se practicaron diligencias como la inspección ocular técnica que se dio casi dos horas después de la detención de Quito. “Todo fue inventado e inducido a cometer el error. Fue planificado”, dijo el defensor. Aseguró que la sentencia por la que se habría intentado ofrecer una suma de dinero ya había sido subida al sistema y era irrevocable. Añadió además que su cliente fue detenido ilegalmente sin respetar los procedimientos.

El fiscal Toainga insistió en que el caso inició con una denuncia que el exjuez Álava presentó antes del mediodía, se abrió una investigación previa y posteriormente se practicaron diligencias. Además de Quito por un posible cohecho, fue vinculado al caso en noviembre de 2019 Bolívar Torres, otro miembro del tribunal que resolvió la apelación de la acción de protección en el caso del río Piatúa. Para él habría existido una funda con 18.000 dólares según las evidencias recopiladas por la Fiscalía.

Ayer a las 14:45 se instaló en la Corte la audiencia de apelación a la prisión dictada en contra del juez Quito la misma que fue negada por un tribunal del organismo. Torres tiene medidas sustitutivas a la prisión.

EL DETALLE

Infracción. El delito de cohecho está tipificado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal.

PROCESO

Medidas para los procesados. Durante la audiencia de formulación de cargos efectuada el pasado 5 de septiembre de 2019 Aurelio Quito recibió prisión preventiva y la prohibición de enajenar bienes. Posteriormente, en noviembre cuando fue vinculado el entonces juez Bolívar Torres recibió una medida alternativa a la prisión. Se le dispuso que se presente todos los lunes en la Corte Nacional de Justicia. El caso del río Piatúa llegó en 2014 al despacho del juez Aurelio Quito, quien negó una acción de protección presentada por el pueblo Kichwa de Santa Clara, en Pastaza. Los miembros de la comunidad se oponen a la construcción de una hidroeléctrica en el sector del río Piatúa. Durante la audiencia preparatoria de juicio los abogados de la acusación particular explicaron al juez David Jacho que el argumento de la defensa del exjuez Quito de que la resolución de los jueces en el caso Piatúa estuvo definida desde el 27 de agosto de 2019 no era real. Indicaron que normalmente se sube en el sistema Satje de la Función Judicial una resolución para que los otros miembros hagan observaciones. Y eso ocurrió en el caso.