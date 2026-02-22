Dos empresas de seguridad son suspendidas tras inspecciones del Sercop en Guayaquil

La intervención se realizó con apoyo del Ministerio del Interior y Fuerzas Armadas

El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) ejecutó inspecciones presenciales a proveedores del Catálogo Electrónico de Seguridad y Vigilancia Privada en Guayaquil los días 19 y 20 de febrero, como parte de acciones de control destinadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones en la ejecución de órdenes de compra estatales.

(Te puede interesar: Presidencia invertirá $113.319 en renovar tres baños en Carondelet)

Durante estas verificaciones, el organismo identificó incumplimientos en dos empresas, que serán suspendidas del Catálogo Electrónico. La medida busca evitar la continuidad de servicios que no cumplen con los estándares contractuales o con la normativa vigente.

Según informó la entidad, las inspecciones formaron parte de un trabajo conjunto con otras instituciones del Estado. El Ministerio del Interior procedió al cierre administrativo de las compañías revisadas, mientras que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reportó la incautación de 379 armas y 1.341 municiones.

RELACIONADAS El caso de alias Marino sacude la confianza en la seguridad privada de Ecuador

La empresa Forsemax brindaba el servicio de guardianía privada.. JOFFRE FLORES

Personal sin documentación legal

La Policía Nacional, el Ministerio de Trabajo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también participaron en el operativo. El Sercop enfatizó que las entidades contratantes tienen la obligación de verificar que el personal asignado al servicio cuente con la documentación legal correspondiente y que los contratos se ejecuten conforme lo establecido.

(Sigue leyendo: Sercop entra en mantenimiento tras la publicación de proceso por baños en Carondelet)

El Sercop inspeccionó a varias empresas de seguridad privada en Quito y Cayambe Leer más

La institución insistió en que no se deben realizar pagos cuando existan observaciones pendientes de corrección por parte de los proveedores. Además, anunció que mantendrá actualizados los catálogos electrónicos utilizados por el sector público, con el objetivo de garantizar que los proveedores cumplan los requisitos técnicos y legales para operar.

En su comunicado, la entidad estatal reiteró que continuará con operativos de control en otras provincias del país, enfocados en asegurar la correcta utilización de recursos públicos y fortalecer los mecanismos de transparencia dentro del sistema de contratación pública

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ