El Sercop inspeccionó a varias empresas de seguridad privada en Quito y Cayambe

El Servicio de Contratación Pública revisa que las empresas cumplan con los requisitos, como el permiso de tenencia de armas

El Sercop inspeccionó a varias empresas de seguridad registradas en el catálogo para contratar con el Estado ecuatoriano.

El Servicio de Contratación Pública (Sercop) ejecutó a inicios de febrero de 2026 inspecciones a empresas de seguridad privada que constan como proveedores del Catálogo Electrónico del servicio de Seguridad y Vigilancia Privada.

La Coordinación Técnica de Catalogación del Sercop realizó, entre el 2 y el 4 de febrero de 2026, cuatro inspecciones a empresas del sector en Quito y Cayambe.

Clausuras temporales por incumplimientos

Como resultado preliminar de las verificaciones, dos empresas de seguridad y vigilancia privada fueron clausuradas temporalmente por el Ministerio del Interior, en el marco de sus competencias, tras detectarse incumplimientos a la normativa vigente.

Durante las inspecciones se levantó información clave sobre el funcionamiento de las compañías y el cumplimiento de los requisitos exigidos para operar y contratar con el Estado.

Interior, Fuerzas Armadas e IESS también intervienen

Las inspecciones se realizaron de forma coordinada con el Ministerio del Interior, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio del Trabajo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Según el Sercop, este trabajo conjunto tuvo como finalidad proteger los recursos públicos, garantizar condiciones laborales adecuadas y verificar que las empresas de seguridad privada cumplan con las disposiciones legales y técnicas establecidas.

Sercop verificó cumplimiento de requisitos

Desde su ámbito de competencia, el Sercop constató que las empresas inspeccionadas presenten la documentación exigida en el convenio marco, como permisos de operación, garantías de fiel cumplimiento, garantías de responsabilidad civil y pólizas de seguro de accidentes personales, considerados requisitos indispensables para asegurar servicios confiables.

Fuerzas Armadas revisó que las empresas tengan permisos de tenencia de armas. ARCHIVO EFE

Control laboral y de seguridad social

El IESS verificó el cumplimiento de las obligaciones patronales para garantizar los derechos de los trabajadores, mientras que el Ministerio del Trabajo revisó las condiciones laborales y de seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de promover entornos laborales seguros y formales.

Por su parte, el Ministerio del Interior adoptó las acciones correspondientes frente a los incumplimientos detectados, incluida la clausura temporal de empresas que no cumplen la normativa.

Control del porte y tenencia de armas

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas verificó que las empresas de seguridad y vigilancia privada cuenten con los permisos correspondientes para la tenencia de armas, como parte de los controles de seguridad.

